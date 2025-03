Le prix de l’or vers un nouveau record: les 3.000 dollars dépassés

Le prix de l’or a atteint un nouveau record, dépassant les 3.000 dollars de valeur. Les menaces douanières de Trump font craindre une récession aux États-Unis.

Le prix de l’or évoluait encore vers un nouveau record vendredi. Le prix du métal précieux affiche une tendance à la hausse depuis un certain temps, particulièrement depuis les menaces du président Trump d’ajouter toujours plus de droits de douane sur les importations. Les investisseurs craignent que ces taxes mènent à une guerre commerciale mondiale et plongent les Etats-Unis en récession.

Les marchés boursiers américains font grise mine depuis quelques semaines, l’indice S&P 500 a notamment perdu 10% de sa valeur depuis son record du 19 février. L’or reste alors vu comme la valeur refuge par excellence. Le prix de l’once d’or (31,1 grammes) a atteint 2.990 dollars à Singapour vendredi, fixant la hausse hebdomadaire à 3%.

L’or a franchi vendredi pour la première fois le palier des 3.000 dollars l’once, valeur refuge prisée face aux craintes géopolitiques et d’une guerre commerciale, après la menace de Donald Trump de surtaxer les importations de produits alcoolisés européens. La veille, elle avait déjà dépassé son ancien record qui datait de fin février.