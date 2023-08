Le bon d’État à un an a déjà permis de récolter 4 milliards d’euros

Le bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre a déjà permis de récolter quatre milliards d’euros, a annoncé vendredi l’Agence fédérale de la Dette.

Le montant des bons d’États souscrit depuis le début de la campagne, jeudi, via les treize banques qui le proposent s’élève à 2,1 milliards d’euros, alors que celui récolté par l’Agence elle-même via le service des Grands-Livres atteint 1,9 milliard. Un chiffre prendre avec précaution, selon Jean Deboutte, directeur de l’agence, car il se pourrait qu’il y ait des doublons. Le Bon d’État a une durée d’un an et un taux de 2,81%.

Le montant amassé avoisine donc les 4 milliards, un « très beau résultat », d’après Jean Deboutte. Vendredi midi, 56.532 souscriptions avaient été effectuées via le service des Grands-Livres et leur nombre total est estimé à 100.000. Le montant moyen par souscription tourne autour des 33.000 euros.

« Il est possible que le premier jour ait été le plus important en termes de nombre de souscriptions, mais nous ne constatons pas de ralentissement pour l’instant », a ajouté le directeur de l’agence fédérale. « Nous ne récolterons peut-être pas quatre milliards d’euros par jour, mais beaucoup de choses sont possibles. Huit, neuf ou dix milliards d’euros au total, pourquoi pas ? »

Avec ce bon d’État, le gouvernement fédéral espère stimuler la concurrence, inciter les banques à relever leurs taux d’intérêt mais aussi envoyer un signal positif aux marchés financiers. Les souscriptions sont encore possibles auprès de l’Agence jusqu’au 31 août et auprès des banques jusqu’au 1er septembre. Le résultat final sera annoncé le 4 septembre.