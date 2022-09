La confiance des consommateurs à un niveau historiquement bas

La confiance des consommateurs a enregistré une lourde chute en septembre avec une perte de 16 points, rapporte la Banque nationale de Belgique (BNB). L’indicateur tombe à -27, un niveau plus bas que lors du déclenchement de la guerre en Ukraine en mars (-16) et qu’au plus fort de la crise du coronavirus en avril 2020 (-26).

Les ménages ont exprimé leurs très vives inquiétudes en raison de la flambée persistante des prix de l’énergie à l’approche de l’hiver, des niveaux record de l’inflation et du contexte géopolitique de la guerre, analyse la BNB. Depuis le début de l’année, l’indicateur a perdu près de 30 points.

Le plus grand pessimisme concerne l’évolution économique générale en Belgique au cours des douze prochains mois. Cette composante de l’indicateur chute à son plus bas niveau historique.

Les attentes relatives à l’évolution du chômage se dégradent nettement également et les prévisions des ménages à propos de leur situation financière n’ont jamais été aussi

, atteignant une détérioration record, analyse la Banque nationale. Les intentions d’épargne durant les prochains mois sont aussi au plus bas.