La carte Maestro, c’est bientôt fini: voici pourquoi vous ne pourrez plus l’utiliser

Dès le 1er juillet, les cartes de débit Maestro disparaitront progressivement des portefeuilles de la population.

Quelque 10 millions de cartes de débit Maestro sont en circulation en Belgique. Elles vont progressivement disparaître à partir du 1er juillet pour laisser place à une nouvelle carte de débit qui répondra mieux aux nouvelles pratiques de commerce en ligne, a annoncé Mastercard, l’entreprise émettrice des cartes Maestro.

La marque Maestro a été lancée en 1991. « C’était assez révolutionnaire à l’époque car la carte permettait de réaliser des paiements sécurisés dans différents pays européens. Elle est devenue comme le meilleur compagnon de paiement des consommateurs, également lors de voyages », situe Henri Dewaerheijd, directeur de la filiale belgo-luxembourgeoise de Mastercard. « Mais Maestro a été développée pour les magasins physiques et n’est pas conçue pour l’ère numérique« , enchaîne-t-il.

L’entreprise a donc décidé de remplacer toutes les cartes Maestro en Europe par une nouvelle carte, la Debit Mastercard, offrant plus de facilités de paiement en ligne, tout en étant plus largement acceptée à l’étranger alors que Maestro était à peine présente hors du Vieux Continent. « L’acceptation (de la nouvelle carte) est deux fois plus large que celle des cartes Maestro, atteignant plus de 100 millions de points de vente dans le monde, à la fois en ligne et dans les magasins physiques », souligne l’entreprise.

La carte Maestro, dépassée par l’e-commerce

Le commerce en ligne a connu une progression fulgurante depuis la crise du coronavirus. « Et cette croissance se poursuit, même après les pics observés récemment », ajoute M. Dewaerheijd. L’an dernier, 8,5 millions de Belges ont fait des emplettes en ligne pour un montant avoisinant les 15 milliards d’euros. La plupart des transactions ayant été effectuées à l’aide d’une carte de débit, selon les chiffres présentés par l’association BeCommerce. « Le Belge est un ‘debit card lover’ et nous souhaitons lui laisser le choix de toujours utiliser ce mode de paiement tout en lui donnant la possibilité de réaliser des achats en ligne et sécurisés », commente le directeur de Mastercard BeLux.

Dès le 1er juillet, les nouvelles cartes de débit Mastercard et les cartes à renouveler ou remplacer seront des Debit Mastercard. Pour les cartes Maestro existantes et toujours valides, le changement sera graduel et prendra 5 ans maximum, soit le cycle de vie d’une carte de débit. Les clients des principales banques belges (Argenta, Banque van Breda, Beobank, Belfius, BNPP Fortis, ING, KBC-CBC, Santander Consumer Finance, Nagelmackers…) verront leur carte Maestro progressivement remplacée. D’autres banques, travaillant notamment avec Visa, concurrent de Mastercard, ne sont pas concernées.