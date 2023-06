jargon financier: 24 termes que les investisseurs débutants devraient connaître

Vous voulez investir, mais vous ne comprenez pas très bien le jargon financier. Pas de souci: nous vous expliquons ici les 24 termes que vous devez connaître*, sans y ajouter d’autres mots compliqués.

Action

Une action représente une partie du capital d’une entreprise. En en acquérant, vous devenez actionnaire, c’est-à-dire copropriétaire de cette société. Avec deux types de conséquences. Soit vous vous enrichissez parce que l’entreprise est bénéficiaire et vous verse une partie de ses gains, ou parce que la valeur de vos actions augmente. Soit vous vous appauvrissez si l’action perd de sa valeur et ne remonte plus. Si vous êtes un débutant et que votre budget est limité, mieux vaut ne pas investir directement en actions. Nous vous proposons des alternatives ci-après.

Bourse

Vous pouvez acheter et vendre les «titres», comme les actions et les obligations, en Bourse. Il est possible de placer en Bourse par l’intermédiaire d’une banque, d’un assureur ou d’un courtier en ligne, de différentes manières. Vous pouvez ouvrir ce qu’on appelle un compte-titres ou souscrire une assurance pour laquelle vous versez une ou plusieurs primes. Ces intermédiaires s’occupent du placement de votre argent.

Branches 21 & 23

On peut investir de différentes manières. Dans des fonds mais aussi via des assurances. Vous êtes sûr de récupérer le capital investi dans la branche 21. Le rendement est composé d’un taux d’intérêt garanti (parfois jusqu’au terme du contrat d’assurance mais généralement pour 8 ans, ou même 1 an) et d’une participation aux bénéfices, qui n’est pas garantie. Si vous placez dans la branche 23, vous n’êtes pas sûr de récupérer votre argent. Le rendement n’est pas garanti non plus. Vous prenez donc plus de risques mais… la branche 23 rapporte probablement davantage.

Commission

La banque n’investit pas gratuitement. Elle vous compte une commission pour l’achat et la vente de vos investissements. Il peut s’agir d’un montant fixe ou d’un pourcentage de la transaction, ou encore d’une combinaison des deux. De plus, si vous effectuez des transactions en Bourse, vous payez une taxe boursière, que vous réalisiez un gain ou que vous perdiez de l’argent. L’Etat réclame toujours son dû.

Cours

Le cours est le prix auquel vous pouvez acheter et vendre des actions et des obligations. Ce prix dépend toujours de l’offre et de la demande mais dans le cas des actions, les perspectives d’avenir et l’évolution des gains de l’entreprise ont un impact considérable. Le cours des obligations dépend en plus du taux du marché et de la capacité d’emprunt de l’émetteur. Le cours d’une action ne signifie rien sur sa cherté. Une action cotée à 50 euros peut ainsi s’avérer bien plus chère qu’une action notée à 1.000 euros. Comparez: un litre de lait coûtant 1 euro et un demi-litre coûtant 0,65 euro. Quelle bouteille de lait est la moins chère?

Diversification

C’est sans aucun doute l’un des termes les plus importants à retenir. Pourquoi est-il si essentiel de diversifier? Pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez diversifier en investissant dans plusieurs actions (et donc sociétés), obligations, secteurs et monnaies. Vous limitez donc votre risque si une entreprise se porte moins bien. C’est pour cela qu’il est si intéressant d’investir dans des fonds de placement: ils diversifient à votre place.

Dividendes

Possédez-vous des actions d’une entreprise bénéficiaire? Celle-ci peut verser une partie de ses gains à ses actionnaires: ce sont les dividendes. Elle le fait parfois même quand elle est déficitaire, afin d’envoyer un signal positif. Quoi qu’il en soit, vous payerez un précompte mobilier de 30% à l’Etat belge sur les dividendes ainsi, éventuellement, qu’une taxe étrangère s’il s’agit d’actions étrangères.

Fonds

Si vous ne vous y connaissez pas, mieux vaut ne pas investir directement en actions (et obligations). Optez plutôt pour un fonds d’investissement. Celui-ci collecte l’argent de plusieurs investisseurs et le place dans de nombreuses actions et obligations. Avec une grande connaissance du marché et, fait important, une grande diversification. Nous vous avons déjà expliqué l’importance de cette diversification.

Fonds mixtes

On peut notamment diversifier en optant pour un fonds mixte qui place, par exemple, dans des actions et obligations de certains secteurs, pays et monnaies, ou dans le monde entier. Vous avez aussi le choix entre des fonds défensifs qui investissent avec un minimum de risques, des fonds neutres qui équilibrent plus ou moins les risques et des fonds dynamiques, qui optent pour des placements plus risqués. La banque peut étudier avec vous quelle est la meilleure option.

Garder, acheter ou vendre?

Vous voulez malgré tout investir directement en actions, avec suffisamment d’expertise, de temps et de goût du risque (les actions comportent plus de risques que les obligations, par exemple)? Consultez les analyses des spécialistes, comme Trends-Tendances Bourse ou Testachats invest. Ils vous aideront à décider quelles actions acheter, vendre et conserver, parce qu’elles sont respectivement bon marché, chères ou correctement cotées.

(Fonds) indiciel

Vous pouvez (faire) gérer vos fonds activement, mais il est aussi possible d’investir passivement via un fonds indiciel. Celui-ci investit dans toutes les actions faisant partie d’un index boursier, comme le BEL-20, qui suit le cours des 20 principales entreprises à la Bourse de Bruxelles. En 2022, d’après Morningstar, cette option a été plus rentable que les investissements actifs.

Junk bond

Une obligation a-t-elle une cotation (rating) basse? C’est que son émetteur est confronté à des problèmes financiers tels qu’il ne pourra plus rembourser ou payer le capital et les intérêts de l’obligation à temps. Ces junk bonds doivent offrir un rendement élevé pour rester intéressants (mais les analystes les déconseillent généralement, compte tenu des risques).

Long terme

Il est souvent préférable d’investir à long terme. Vous augmentez vos chances de rendement (si les intérêts sont réinvestis, comme dans les fonds d’obligations) et vous courez moins de risques. A court terme, les cours peuvent en effet subir des fluctuations, mais à long terme, il y a plus de chances que ces variations se neutralisent. Qu’entend-on par long terme? Testachats invest conseille un horizon de 8 à 10 ans.

(Taux du) marché

Nous vous avons expliqué que le cours d’une obligation dépend aussi du taux du marché. Il s’agit du taux moyen que vous gagnez à un moment donné, sur des obligations par exemple. Plus la période couverte est longue, plus le taux est élevé. Mais certaines obligations se distinguent en proposant un taux supérieur à celui du marché.

Obligation

Acheter une obligation consiste à prêter de l’argent à une entreprise ou à un gouvernement qui émet cette obligation, durant une certaine période. En échange, vous percevez en principe un intérêt annuel. Pourquoi les obligations sont-elles moins risquées que les actions? Parce que le taux d’intérêt est fixé dès le départ. En général, vous êtes également sûr de recevoir l’argent «prêté» à la date d’échéance.

Portefeuille

Pour investir, vous devez généralement commencer par ouvrir un compte-titres (à moins que vous ne placiez votre argent dans un produit d’assurance épargne ou d’assurance placement). Les actions, obligations et fonds dans lesquels vous investissez sont conservés et gérés dans ce portefeuille. Vous pouvez, par exemple, toucher des dividendes.

Epargne-pension

La plupart d’entre nous ne sont sans doute pas conscients d’investir lorsqu’ils contractent une épargne-pension. Si vous procédez par un fonds d’épargne-pension proposé par une banque, vous investissez effectivement en actions et en obligations. Vous pouvez aussi opter pour une assurance épargne-pension. Vous pourrez déduire fiscalement une partie de la somme que vous mettez de côté chaque année.

Rating ou cotation

Des agences telles que Moody’s évaluent constamment la solvabilité des pays et entreprises qui émettent des obligations et leur attribuent une cotation, un rating, sur base de cette évaluation. Cela vous permet d’avoir une idée de la capacité des émetteurs à rembourser le capital et les intérêts des obligations à la date d’échéance. Un émetteur doté d’un rating A est suffisamment solvable.

Récession

La presse en fait souvent état: «Nous risquons de tomber en récession.» Qu’entend-on par là? Il s’agit d’un ralentissement de l’activité économique d’un pays, d’une région ou même du monde entier. Plus spécifiquement: le Produit Intérieur Brut (PIB), la somme de tous les produits et services que nous fournissons, baisse pendant au moins deux trimestres d’affilée. Pourquoi la récession est-elle si grave? Parce qu’elle peut conduire à une dépression si elle dure longtemps.

(Frais de) sortie

Avez-vous investi dans un fonds et allez-vous le vendre? Vous devrez alors vous acquitter de la taxe boursière mais parfois aussi de frais de sortie. Sortez-vous prématurément d’un fonds d’épargne-pension? Vous ne payerez pas de frais de sortie mais vous serez pénalisé fiscalement.

Volatilité

Les cours des produits financiers comme les actions fluctuent énormément quand les marchés sont volatiles. Si les investisseurs ne se font pas trop de soucis et que la Bourse augmente lentement, durant une longue période, la volatilité s’avère basse. Jusqu’à ce que l’incertitude gagne subitement du terrain. Les investisseurs commencent alors à vendre les produits très risqués… jusqu’à ce que leurs craintes s‘apaisent et qu’ils rachètent, en espérant ne pas rater le train du rétablissement.

Warrant

Voilà un terme plus complexe du jargon financier. Si vous possédez un warrant, vous avez le droit, durant une certaine période, de vendre (putwarrant) ou d’acheter (callwarrant) une série d’actions ou un panier d’actions à un certain prix. Le putwarrant peut vous préserver d’une chute de cours des actions concernées. Le callwarrant vous permet de gagner davantage quand le prix des actions augmente.

YTD

Si vous avez envie de suivre vos placements plus activement, vous étudierez l’évolution des cours, reproduite par des graphiques. Vous avez souvent la possibilité d’observer cette évolution sur la période YTD. Il s’agit de l’évolution Year To Date, à partir du début de l’année. Un rendement YTD représente ce qu’un titre a déjà rapporté cette année (l’évolution du cours multipliée par les dividendes ou intérêts payés).

Zombies

Nous terminons par un aspect que vous devrez à tout prix éviter. Les entreprises zombies ne sont plus viables financièrement mais parviennent apparemment à survivre en multipliant les dettes. A éviter!