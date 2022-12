ING suit le mouvement et augmente ses taux d’intérêt

L’augmentation des taux de la BCE pousse les banques à augmenter les taux d’intérêt sur leurs comptes d’épargne.

ING augmente les taux d’intérêt de ses comptes d’épargne à partir du 9 janvier, a annoncé la banque jeudi. Par ailleurs, ING lance également un nouveau compte d’épargne (‘Compte d’épargne ING’) avec un taux de base de 0,35% et une prime de fidélité de 0,65%.

Les consommateurs du programme ING Tempo Epargne, qui déposent un montant mensuel fixe de 500 euros maximum sur leur compte d’épargne, pourront bientôt bénéficier d’un taux de base de 0,70% et d’une prime de fidélité de 0,70%. ING augmente également le taux de base du Livret Vert ING, du Livret Orange ING, du Livret Premium ING Lion et de l’ING Lion Deposit. Pour ces produits d’épargne, le taux d’intérêt passe de 0,01% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité à 0,40% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité.

Depuis que la BCE a relevé une nouvelle fois le taux directeur, les banques belges ont annoncé les unes après les autres qu’elles allaient augmenter le taux d’intérêt de leurs livrets d’épargne, même si toutes n’ont pas encore changé de cap. Après les grandes banques Belfius et KBC, vdk bank, Triodos et Deutsche Bank, Crelan et AXA ont également annoncé une rémunération plus élevée pour les épargnants.