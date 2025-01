Gare aux «collecteurs» de cartes bancaires: «Votre banque ne vient jamais chez vous»

L’année écoulée a connu une recrudescence de la fraude dite aux collecteurs de cartes bancaires, alerte la Fédération belge du secteur financier (Febelfin). Voici comment identifier les escrocs.

Le secteur bancaire appelle une nouvelle fois à la vigilance face à la fraude dite aux collecteurs de cartes bancaires, également connue sous le nom de phishing à la carte bancaire à domicile. «Dans le cadre de cette forme de fraude, les criminels se font passer pour des employés de banque ou des policiers et tentent de se présenter à votre domicile pour récupérer votre carte bancaire et votre code PIN, alerte Febelfin par voie de communiqué. Du reste, ils persuadent également leurs victimes de leur remettre d’autres objets de valeur (comme de l’argent liquide ou des bijoux) sous prétexte de les mettre en sécurité.»

La fédération insiste sur le fait «qu’un véritable employé de banque ne viendra jamais sonner à votre porte» pour récupérer une carte bancaire, un code PIN ou des objets de valeur.

Febelfin détaille mode opératoire des «collecteurs» de cartes:

L’escroc se fait passer pour un employé de banque et appelle pour avertir qu’une carte bancaire doit être remplacée en raison d’un problème ou parce qu’elle serait expirée. Il envoie parfois aussi un message de phishing au préalable. Les fraudeurs opèrent de façon organisée et font tout pour gagner la confiance de leur cible. Ils proposent de se rendre au domicile de celle-ci pour récupérer sa carte bancaire. Il arrive aussi qu’ils demandent de partager le code PIN ou de se connecter à la banque en ligne (ils se tiennent alors à côté de la victime pour voir son code PIN). «Au final, le criminel aura tout ce dont il a besoin pour transférer de l’argent depuis votre compte bancaire: votre carte bancaire et votre code PIN.» Dans certains cas, ils emportent des objets de valeur, comme des cartes bancaires, des laptops, des smartphones, et même des bijoux pour les mettre «en sécurité». Ces derniers temps, des variantes ont également été observées, consistant pour le fraudeur à se présenter chez ses victimes non plus en tant qu’employé de banque mais comme policier.

Le mode opératoire peut varier légèrement d’un cas à l’autre, mais ce sont surtout les personnes âgées qui sont ciblées par cette forme de fraude. Beaucoup de ces escrocs sont des jeunes âgés de 15 à 25 ans.

Les collecteurs de cartes demandent donc la carte bancaire et le code PIN. «Un employé de banque ne vous demandera jamais une telle chose, rappelle Febefin. Ils font tout pour essayer de passer chez vous le plus rapidement possible, parfois aussi à des heures indues: tôt le matin, tard le soir, le week-end. Et surgissent très peu de temps après le contact téléphonique, ou même pendant.»

Retenez que la banque n’enverra jamais aucun de ses employés pour récupérer ou détruire des cartes bancaires, ni non plus pour résoudre des problèmes de paiement éventuellement rencontrés. «Si ce cas de figure se présente, sachez que vous avez affaire à un escroc.»

La police fédérale relève que ce phénomène a particulièrement été observé à Liège, avec une quinzaine de faits constatés depuis septembre. Le phénomène s’intensifierait depuis novembre, selon le commissaire Alexandre Carboni, de la zone de police Seraing/Neupré. Sur cette zone, les préjudices sont compris entre 7.000 et plus de 20.000 euros. Des cas ont aussi été signalés en Flandre et à Bruxelles, ajoute la police.

Vous êtes malgré tout tombé dans le piège?

Entreprenez sans attendre les démarches suivantes :

Bloquez immédiatement votre carte en appelant Card Stop au 078 170 170,

2. Prenez rapidement contact avec votre banque. Les banques disposent de services dédiés à la fraude qui sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous retrouverez toutes les coordonnées sur le site web de Card Stop,

3. Déposez plainte auprès de la police.