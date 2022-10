Finances personnelles: 9 conseils pour faire des économies

Please write your introduction text here

1. Faire de l’épargne exponentielle

Elle a été baptisée la «méthode 1 centime». Et est la preuve que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Comment fonctionne-t-elle? Très simplement. Le 1er janvier, vous déposez 1 centime dans votre tirelire, le 2, deux centimes, le 3, trois cents et ainsi de suite jusqu’au 31 décembre où vous y mettez 3,65 euros. Au total, vous aurez épargné 667,95 euros sans même vous en rendre compte!

2. Passer à une banque en ligne

Le choix du tout digital et la simplification de gestion permettent aux banques en ligne de réaliser des économies d’échelle importantes. A la clé: des frais réduits voire la gratuité des services proposés à leurs clients. Une des seules conditions pour bénéficier d’une carte de banque gratuite: l’utiliser au moins une fois par mois, sinon des frais vous seront facturés. Gain estimé? 150 à 300 euros, selon Comparago.

3. Adopter la règle du 50/30/20

Pour tenir un budget à l’équilibre et épargner, vos dépenses fixes ne devraient pas dépasser 50% de vos revenus, celles de vos loisirs 30%. Reste alors 20% pour votre épargne.

4. Payer en liquide

Selon le site Comment économiser, vous pouvez espérer dépenser 20% de moins qu’avec une carte de crédit. Et vous avez davantage conscience de vos dépenses.

5. Faire le tri dans ses services bancaires

Qui sait ce que lui coûte sa banque chaque année? Wikifin, le site d’information de l’ Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA), a développé un outil en ligne permettant de comparer le coût des banques selon votre profil et les services utilisés. Résultat: pour un profil moyen, la différence est de 131 euros entre la proposition la moins chère (Fintro Blue = 159,40 euros) et la plus chère (Belfius Classic = 290,44 euros). Avant d’envisager de changer de banque, faites le tri dans vos services bancaires en vérifiant les tarifs de votre institution. La plupart proposent un package incluant divers services de base et couvrant un certain nombre d’opérations. Avez-vous besoin d’une ou plusieurs cartes de crédit? Effectuez-vous des retraits à l’étranger? Privilégiez-vous la banque en ligne ou les opérations manuelles, plus coûteuses? Certaines banques font payer les virements instantanés, d’autres non. Et toutes n’appliquent pas le même taux d’intérêt sur votre découvert, le TAEG maximum légal étant de 9,5%. Enfin, pour ceux qui sont moins à l’aise avec les technologies digitales (PC et mobile banking), un service bancaire universel (SBU) est inclus dans l’offre des banques belges depuis le 1er janvier 2022. Il offre un package de base incluant au moins soixante opérations manuelles par an, une carte de débit, 24 retraits d’espèces et l’impression des extraits aux guichets automatiques pour un forfait maximal de 60 euros par an.

6. Privilégier les DAB de sa banque

Si vous retirez 50 euros à un distributeur automatique de billets (DAB), vous recevez 50 euros. Mais de quel montant serez-vous débité? Si le DAB n’appartient pas à votre banque, cela peut vous coûter jusqu’à 50 centimes. A raison, en moyenne, de 12,9 retraits par an (source Febelfin), c’est près de 6,50 euros que vous pourriez économiser. Quid des guichets neutres Batopin déployés par Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis et ING? Là encore, cela dépend de la banque. Contrairement à Belfius, KBC considère, par exemple, que ces guichets ne font pas partie de son réseau. Dont coût: 50 cents/retrait. Sauf si vous bénéficiez d’un compte Plus… dont la tarification est plus élevée.

7. Passer à la microépargne automatique

Mettre de l’argent de côté sans s’en rendre compte: c’est l’objectif de la microépargne, proposée par plusieurs banques belges ou l’appli Yeeld. Cette fonction arrondit chaque transaction à l’euro supérieur, pour en économiser le solde. A la fin de l’année, une personne effectuant vingt dépenses par semaine avec un arrondi moyen de 40 centimes aura épargné 416 euros. L’ appli Plum, elle, analyse les dépenses grâce à l’intelligence artificielle, afin de mettre automatiquement de petites sommes de côté. Elle est compatible avec BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING et Argenta.

8. Profiter des réductions des applis bancaires

Chez Belfius, les utilisateurs de l’app Mobile Banking bénéficient d’une réduction de 20% sur les annonces qu’ils placent sur Immovlan. L’ appli d’ING offre à ses clients des réductions auprès de marques comme Apple, Fnac, Booking, Zalando et bien d’autres. Idem chez Argenta ou KBC/CBC, qui ont leurs propres partenariats. BNP Paribas Fortis propose un programme de fidélité à ceux qui privilégient l’achat dans des commerces locaux. De quoi faire des dizaines d’euros d’économie au quotidien, à condition d’être client de la banque… ce qui a un coût.

9. Faire le tri dans ses assurances

D’après une enquête, en 2017, d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, les Belges souscrivent entre cinq et sept assurances en moyenne. Pour les particuliers, certaines sont obligatoires, comme la RC (responsabilité civile) auto, d’autres le sont contractuellement, comme les assurances incendie ou solde restant dû. «Les assurances familiale, hospitalisation sont aussi très recommandées, surtout pour les plus petits budgets», souligne Assuralia. Qui affirme qu’il est «compliqué de faire des économies sur ces assurances, mais on conseille de faire le point tous les deux ou trois ans pour les adapter aux changements de configuration familiale, aux travaux réalisés dans l’habitation familiale… Pour éviter qu’un même ménage soit doublement assuré dans le cadre d’une RC familiale, par exemple». RC qui va, selon les assureurs, de 45 à 105 euros par an et par famille. L’ assurance hospitalisation varie, elle, de 262 à 436 euros par an, selon l’assureur et la couverture, entre autres. Eliminer les assurances qui font doublon peut donc faire aisément économiser jusqu’à plus d’une centaine d’euros annuellement.

