Faut-il basculer vers un contrat d’énergie fixe? Les 6 conseils d’un expert pour éviter les pièges

Les contrats d’énergie à prix fixes font leur retour sur le marché. Mais l’offre peut parfois être trompeuse. Quelques conseils pour faire les bons choix.

L’heure du grand retour des contrats d’énergie à prix fixes a sonné. Faut-il opter pour cette formule? Passage en revue des pièges à éviter avec Kurt Hernot, conseiller à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg).

1. Basculer vers un contrat d’énergie fixe est-il avantageux à l’heure actuelle ?

« Au minimum, il faut l’envisager », estime Kurt Hernot. Tout dépend du profil de risques du consommateur. Pour l’instant, le marché est assez stable et il ne devrait pas avoir de grands changements d’ici fin septembre. »

« Les prix fixes sont 15% plus chers que les prix variables », chiffre Kurt Hernot. « On peut considérer cette différence comme une prime de risque. Car si l’hiver est rude ou que de nouveaux événements se produisent en Ukraine, les contrats variables peuvent évoluer de façon très importante. »

2. Contrat d’énergie: quelle durée proposée?

En général, la durée des contrats fixes est d’un an, actuellement. « On constate aussi l’apparition de contrats à durée indéterminée, avec une garantie de prix fixes à durée déterminée d’un an, puis un basculement vers un contrat variable », précise le conseiller de la Creg.

3. Attention aux conditions

De plus en plus de fournisseurs offrent des ristournes ou des cashback, allant parfois jusqu’à 250 euros. « Mais le consommateur doit rester client pendant minimum 1 an. S’il change de contrat dans l’année, il perd la ristourne et le produit devient beaucoup plus cher. Le client doit faire très attention aux conditions. Parfois, celles-ci sont un peu limites », met en garde Kurt Hernot.

« Ces offres semblent très intéressantes, mais le consommateur doit être conscient des conditions. Les fournisseurs sont très malins.«

4. Avoir connaissance de son contrat en cours

En Belgique, le taux de changement de fournisseur est très important, parmi les meilleurs en Europe. « Mais le consommateur ne change pas toujours vers un produit plus avantageux, même s’il en a l’impression », glisse Kurt Hernot. « La raison majeure est que beaucoup de clients ne connaissent pas leur type de contrat en cours et sa fiche tarifaire. Parfois, ils sont tentés par une offre intéressante, alors que leur contrat actuel l’est davantage.

5. Un contrat fixe débuté au 2e semestre 2022 ? Changez !

« Les personnes qui ont signé ou renouvelé un contrat fixe lors du 2e semestre de 2022 doivent absolument changer de produit –même chez leur propre fournisseur. Ils peuvent épargner des centaines d’euros, assure Kurt Hernot. Car durant cette période, les prix fixes étaient très élevés. En optant pour le même produit fixe maintenant, ils paieront moitié moins. »

6. Un contrat fixe signé en 2020 ou 2021 ? Ne changez pas !

« Les clients qui sont toujours sous contrat fixe (de 3,4, ou même 5 ans) débuté en 2020, 2021 ou tout début 2022, ont tout intérêt à ne pas changer. Car ils ne trouveront jamais des prix plus avantageux à l’heure actuelle. D’où l’importance que ces personnes ne tombent pas dans le piège des publicités actuelles, car elles paieraient plus », conclut Kurt Hernot.