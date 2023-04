Faillites des banques: quel impact sur votre argent ?

Si la crise bancaire a été évitée pour le moment, plusieurs questions restent en suspens. Crédit hypothécaire, indemnités en cas de crise, taux d’intérêts… Un économiste répond aux questions qui concernent votre argent.

Bernard Keppenne est Chief economist chez CBC Banque & Assurance. Il répond aux questions des lecteurs du Vif concernant l’impact éventuel de l’actuelle crise bancaire sur l’argent des citoyens.

Quelles conséquences peut avoir l’actualité bancaire récente pour Monsieur et Madame tout le monde ?

Bernard Keppenne : Je peux très bien comprendre l’inquiétude étant donné le souvenir douloureux qu’a laissé la crise financière de 2008. Mais, aujourd’hui, nous ne sommes pas dans une crise financière. La panique a été contenue et maîtrisée. Cependant, on ne peut pas exclure que cette petite tension n’incite pas les banques à réduire un petit peu les crédits aux ménages et aux entreprises. Mais clairement, ça ne modifie pas les intentions d’épargne en Belgique, ce qui prouve la solidité de notre système.

S’il y a une crise, qui sera indemnisé ? Jusqu’à quel montant? Certains ne seront pas indemnisés ?

En Europe, des nouvelles règles sont d’application depuis la crise de 2008 en cas de faillite d’une banque. Le principe de base est clairement qu’un Etat ne peut plus intervenir et utiliser l’argent des contribuables pour sauver les banques. Pour couvrir une faillite, on va donc solliciter les actionnaires en premier lieu. Il ne faut pas oublier que détenir une action présente toujours le risque de défaut de l’émetteur et donc d’avoir le risque de perdre la totalité de son investissement. Si le montant des actionnaires n’est pas suffisant, on va solliciter alors les détenteurs des obligations de la banque en question (tous les types d’obligations). Si le montant n’est toujours pas suffisant, on pourrait alors solliciter les déposants pour les montants excédant les 100.000 euros (rappelons qu’il y a une garantie pour les dépôts d’un tel montant en Europe). Et si nécessaire, il y a encore un fonds européen alimenté par les banques qui pourra intervenir à raison d’un certain pourcentage.

Que deviendra mon crédit hypothécaire si ma banque fait faillite ?

Si on est dans le cas du Credit Suisse, racheté par une autre banque, les crédits sont repris par cette dernière et continuent à courir tout à fait normalement. En cas de non-reprise de la banque, on pourrait avoir le curateur qui demande le remboursement des crédits. C’est une hypothèse peu réaliste vu tous les pare-feux mis en place par les autorités de contrôle aujourd’hui.

Les taux vont-ils augmenter ?

Compte tenu de l’inflation sous-jacente dans la zone européenne qui continue de progresser, la BCE devrait encore augmenter ses taux de deux fois 0.25% d’ici la fin de l’été. Concernant les Etats-Unis, il y aura encore probablement une hausse de taux de 0.25% au mois de mai. La suite dépendra de la situation économique mais à priori les taux devraient rester inchangés aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, jusqu’à la fin de l’année.