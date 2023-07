Epargne: le Belge bientôt mieux informé sur les taux les plus avantageux?

La secrétaire d’État fédérale en charge de la protection des consommateurs, Alexia Bertrand, veut conclure avant 2024 un protocole avec les banques les engageant à mieux informer leurs clients sur les taux d’épargne les plus intéressants, afin d’activer la concurrence.

L’épargnant devrait ainsi être informé tous les trois mois du taux acquis, tant en pourcentage qu’en euros (taux de base et prime de fidélité), ainsi que de l’existence éventuelle de comptes plus intéressants au sein de l’institution. Il devrait également recevoir le lien vers l’outil de comparaison de l’épargne de l’autorité des services financiers (FSMA), ainsi que le lien vers le service de mobilité bancaire, qui permet aux consommateurs de passer rapidement et sans frais directs d’une banque à l’autre.

Selon la libérale flamande, la situation évolue favorablement. « Nous venons d’une situation il y a quelques mois à peine où l’on proposait du 0,11%. Actuellement, huit banques offrent un taux de plus de 2% et une vingtaine de plus de 1,25%« , constate-t-elle. La hausse se marque surtout sur les primes de fidélité. « Je le comprends en partie: les banques tirent profit du fait que les gens laissent leur argent (sur le compte), cela renforce leur stabilité et leurs liquidités. »