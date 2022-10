De l’argent à investir ? 17 astuces pour moins consommer

Il est des placements qui font gagner à coup sûr de l’argent. Certes, il vous faudra débourser en amont quelques centaines voire quelques milliers d’euros. Mais à long terme, le retour sur investissement promet de jolis gains. Comme avec ces quelques conseils…



Nous avons tenté de chiffrer chacune des astuces proposées. En tenant compte, entre autres, d’un prix actuel de l’électricité à 0,5 euro par kWh (sauf mention), un prix du gaz à 0,3 euro par kWh, un prix de l’eau à 0,0046 euro par litre. Ces montants peuvent bien entendu varier en fonction de nombreux facteurs (composition du ménage, type de logement, habitudes de consommation…). Ils sont là avant tout pour donner un ordre de grandeur plus qu’un chiffre précis à prendre au pied de la lettre. Pour certaines de ces astuces, nous avons dû nous résoudre à n’indiquer qu’un pourcentage d’économie sur la facture, quelques-uns n’étant tout bonnement pas quantifiables avec précision.

1. Un éclairage 100% LED

Les LED ont une durée de vie deux à cinq fois plus longue, sont rentabilisées en un à quatre ans et réduisent la facture d’éclairage de 50%, selon Engie.

2. Racheter l’excédent photovoltaïque d’un voisin

Depuis 2022, la Région bruxelloise s’est dotée d’un cadre légal dédié aux communautés d’énergie. Celles-ci permettent à un ensemble de ménages de partager la consommation d’énergies renouvelables (dont du photovoltaïque) produites localement. A Ganshoren, un premier projet pilote a vu le jour en 2020, à l’initiative de l’école «Nos bambins». Via une asbl éponyme, elle revend son excédent de production photovoltaïque à des consommateurs du quartier, à un prix plus avantageux. Depuis, d’autres initiatives ont vu le jour. Aux prix actuels de l’électricité, un ménage bruxellois participant à une telle communauté d’énergie peut économiser 200 à 250 euros par an, selon l’asbl Energie Commune.

3. Installer des panneaux photovoltaïques

Est-il encore intéressant d’installer des panneaux photovoltaïques? Cette question, beaucoup de ménages se la posent, compte tenu de l’entrée en vigueur du tarif prosumer en Wallonie et de la fin du principe du compteur tournant à l’envers en Région bruxelloise. La réponse est: oui, mais à plusieurs conditions. Une toiture orientée plein sud, avec une inclinaison de 30 à 35 degrés, offre le rendement photovoltaïque optimal. Mais le gain attendu sur la facture d’électricité dépend de bien d’autres paramètres. Prenons l’exemple d’un ménage consommant annuellement 3 500 kWh d’électricité et raccordant une installation photovoltaïque idéalement exposée de 3,8 kilowatt-crêtes (kWc) à un onduleur de 3,5 kilovoltampères (kVA). Supposons que ce ménage est capable d’autoconsommer l’électricité produite par ses panneaux à hauteur de 40% – le reste étant injecté dans le réseau – et que le prix moyen de l’électricité s’élève à 0,35 euro par kWh.

En Wallonie , il peut économiser environ 760 euros par an sur sa facture, tous frais déduits – y compris le tarif prosumer capacitaire, ici à 270 euros. Soit un temps de retour sur investissement de sept ans pour une installation de 6 000 euros TVAC.

, il peut économiser environ sur sa facture, tous frais déduits – y compris le tarif prosumer capacitaire, ici à 270 euros. Soit un temps de retour sur investissement de sept ans pour une installation de 6 000 euros TVAC. En Région bruxelloise, l’économie estimée se chiffre à 1 000 euros, compte tenu, entre autres, du taux d’octroi actuel de certificats verts. Mais si le prix de l’électricité diminue, l’économie sera moindre.

Réalisez votre propre simulation photovoltaïque sur sifpv.apere.org (pour la Wallonie) et sifpv-bxl.apere.org (pour Bruxelles-Capitale).

4. Installer un thermostat intelligent

Il s’est démocratisé (à partir de 150 euros) et il existe de nombreux modèles permettant de réguler avec un smartphone la température de différentes pièces. Attention: cela ne vaut que si on n’est pas raccordé à un système de chauffage central. Selon Wikipower (achats groupés), cet appareil peut assurer jusqu’à 20% d’économie de l’énergie utilisée pour se chauffer.

5. Installer une pompe à chaleur

La pompe à chaleur est le mode de chauffage idéal pour les habitations bien isolées et idéalement équipées de panneaux solaires. Elle offre trois avantages: elle ne nécessite pas de combustible fossile, affiche un très bon coefficient de performance (COP) – un kilowattheure (kWh) d’électricité consommée produit jusqu’à 4 ou 5 kWh de chaleur – et permet d’accroître l’autoconsommation de l’électricité d’une installation photovoltaïque. Le rendement, tout comme le montant de l’investissement, varie en fonction du type de pompe à chaleur: air-air (4 000 à 8 000 euros TVAC), air-eau (7 500 à 12 000 euros), sol-eau (13 000 à 20 000 euros) ou eau-eau (20 000 à 24 000 euros).

En Wallonie, un particulier peut bénéficier d’une prime comprise entre 1 000 et 6 000 euros selon son niveau de revenus et moyennant un audit énergétique.

comprise entre 1 000 et 6 000 euros selon son niveau de revenus et moyennant un audit énergétique. En Région bruxelloise, l’aide oscille entre 4 250 et 4 750 euros. Pour un ménage consommant annuellement 17 000 kWh de gaz, la facture annuelle s’élève, aux prix d’octobre 2022, à 3 400 euros (hors redevances et coûts de réseau).

Vu qu’une pompe à chaleur air-eau de COP4 consommerait quant à elle environ 4 250 kWh d’électricité par an pour ce même ménage, il lui en coûterait 1 700 euros par an, à raison de 0,4 euro par kWh. Soit 1 700 euros d’économies annuelles par rapport à une chaudière au gaz à condensation. La pompe à chaleur sera d’autant plus rentable si le prix de l’électricité diminue ou si celui du gaz reste élevé.

La pompe à chaleur est le mode de chauffage idéal pour les habitations bien isolées et équipées de panneaux solaires

6. Installer un ventilateur pour poêle

Si vous vous chauffez aux pellets ou au bois, installer un ventilateur pour poêle (moins de 50 euros) promet une économie jusqu’à 30% de combustible, selon les sources. Le dispositif est silencieux et ne nécessite ni piles ni branchement. Son moteur est déclenché grâce à la chaleur dégagée par le poêle. Grâce à ce ventilateur, la chaleur sera mieux répartie dans la pièce grâce au brassement d’air plus efficace. On estime à environ 550 euros la consommation annuelle moyenne d’un poêle à granules. L’économie pourrait donc s’élever à quelque 165 euros.

7. Installer des panneaux radiants

Et si vous troquiez votre système de chauffage contre des panneaux radiants (400 à 700 euros)? Ils consomment en moyenne 200 à 300 watts, contre 1 500 watts pour un seul radiateur classique. Ils fonctionnent à l’infrarouge (une onde non nocive) et ne chauffent donc pas l’air mais les matières: sol, plafond, meubles… La chaleur est alors restituée de façon homogène entre sol et plafond. En moyenne, ils exigent deux degrés de moins pour une température équivalente dans une pièce. Selon le site Quelle énergie, l’économie annuelle serait de 300 euros.

8. Isoler son toit

Le toit est responsable de 20 à 30% des pertes de chaleur de l’habitation. «Mais se limiter à isoler son toit est un mauvais calcul, prévient un expert architecte. Une isolation partielle déplace les pertes de chaleur vers les maillons faibles et peut générer de la condensation d’humidité. Sur le plan financier, il est plus avantageux de prévoir un chantier de rénovation global que d’étaler les travaux dans le temps.» Encore faut-il en avoir les moyens… Pour le toit, «les matériaux isolants recommandés sont les couvertures souples en laine de verre, de roche ou de bois, ou encore en papier journal recyclé. La pose d’un pare-vapeur à l’intérieur et d’un pare-pluie à l’extérieur empêche la dégradation de la couche isolante.»

9. Isoler ses murs par l’extérieur

Isoler les murs par l’extérieur est la meilleure option. Il subsiste, dans certains cas, la limite d’empiéter de maximum 15 cm sur le trottoir et la nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme. Elle cumule néanmoins plusieurs avantages: elle apporte un meilleur confort, réduit la consommation d’énergie et augmente la valeur du bien. Cette rénovation peut avoir un coût élevé (NDLR: 100 à 150 euros selon Engie, il existe des primes), mais il faut le considérer comme un investissement sur le long terme. Notez que cette période est raccourcie en raison de la hausse du coût de l’énergie. En Belgique, la consommation d’énergie par foyer s’élève, en moyenne, à 420 kWh/m2/an. Une isolation thermique efficace permet de réduire cette valeur de cinq à dix fois. Et, selonEngie, d’économiser plus de 500 euros de chauffage par an.

10. Remplacer ses vieux châssis et vitrages

De 30% (maisons individuelles) à 40% (appartements) des déperditions de chaleur ont lieu par les fenêtres et portes. Pour réduire la facture de chauffage, mieux vaut donc remplacer ses simples ou doubles vitrages anciens par, minimum, du double vitrage à haut rendement (HR). Le triple vitrage n’est conseillé que si toit, murs et sols sont déjà bien isolés. Selon le fabricant Belisol, un vitrage HR réduit de 80% les déperditions de chaleur comparé à un simple vitrage. Bien sûr, remplacer fenêtres et châssis coûte vite entre 10 000 et 20 000 euros, selon Test Achats. Au final, vous pouvez espérer réduire de 15 à 30% votre facture d’énergie.

Les Régions accordent des primes.

En Wallonie , un audit énergétique préalable est nécessaire. S’il montre, par exemple, que vous pouvez économiser 4 000 kWh par an, vous recevrez une prime de 600 euros.

, un audit énergétique préalable est nécessaire. S’il montre, par exemple, que vous pouvez économiser 4 000 kWh par an, vous recevrez une prime de 600 euros. A Bruxelles, c’est de 100 à 140 euros/m2 pour de nouveaux châssis en bois, de 40 à 55 euros/m2 pour le PVC et l’alu, avec deux bonus possibles dont un pour le vitrage isolant.

11. Utiliser une citerne d’eau de pluie

Près de 60% des besoins en eau d’une maison peuvent être couverts par l’eau de pluie: chasses, arrosage du jardin, machine à laver, nettoyage de la terrasse, des sols… Selon Ecoconso, une famille de quatre personnes consomme, en moyenne, 110 m3 d’eau par an, soit une facture d’environ 550 euros. Profiter de l’eau de pluie la réduirait d’au moins 30%, soit 185 euros en moyenne.

Revers de la médaille, installer une citerne a un coût: 1 500 à 6 000 euros selon la taille (1 500 litres minimum, 10 000 litres maximum autorisé) et le matériau (béton ou plastique). L’investissement peut être rentabilisé en sept à dix ans pour un toit d’au moins 150 m2. Une vingtaine de communes wallonnes octroient une prime (entre 125 et 500 euros) et neuf communes bruxelloises (100 à 1700 euros). A Bruxelles, la Région en accorde une aussi (de 500 à 1 100 euros) dans le cadre du programme Renolution. L’investissement est trop onéreux pour vous? Commencez par placer un tonneau au bas des descentes d’eau de votre toit.

Isoler les murs par l’extérieur est la meilleure option pour diminuer sa facture de chauffage.

12. Installer des volets roulants

Les volets roulants contribuent à l’isolation d’une habitation en créant entre le volet et la fenêtre un «tampon d’air» qui protège des températures extrêmes. Réduction sensible de la déperdition de chaleur durant l’hiver et conservation de l’air frais en été, au total 10% d’une facture d’énergie peut ainsi été épargné grâce à une installation dont le prix peut aller jusque 1 200 euros selon les modèles (électrique ou manuel), le matériau (alu, bois, PVC), la surface à couvrir (fenêtre, porte-fenêtre, baie vitrée).

13. Préférer un pommeau de douche écologique

Une douche classique, si elle est courte, consomme 60 à 75 litres d’eau. En remplaçant le pommeau par sa version écologique (25 à 50 euros en moyenne) – pas de baisse de pression, un mélange eau et air qui permet de réduire le débit – , on peut réaliser une économie de 30 à 50%. Soit, pour une personne prenant une douche par jour, environ 55 euros par an. Le même système s’applique aux robinets de la maison grâce aux embouts mousseurs, des accessoires qui permettent de diminuer de moitié le volume consommé.

14. Rejoindre un achat groupé d’énergie

Outre le recours à un comparateur en ligne pour identifier le contrat le moins cher du moment, les ménages peuvent rejoindre un groupement d’achat afin de faire des économies sur leur facture de gaz, d’électricité ou même sur l’installation de panneaux photovoltaïques. Wikipower, Groupasol, Mr. Energie… Ces plateformes négocient un prix attractif avec les fournisseurs candidats, du fait du grand nombre de clients qu’elles drainent. Selon le nombre de vecteurs énergétiques couverts (électricité et gaz, par exemple), un ménage moyen peut ainsi économiser en moyenne entre 100 et 700 euros par an. Une large fourchette qui dépend, notamment, du coût du contrat sortant.

Les groupements d’achat d’énergie négocient un prix attractif avec les fournisseurs, du fait du grand nombre de clients qu’ils drainent.

15. Passer aux piles rechargeables

Les piles rechargeables se réutilisent jusqu’à 500 fois en moyenne. Un kit de 4 piles R6 jetables de la célèbre marque au lapin coûte environ 8 euros contre 18 euros pour des rechargeables. Mais vous les utilisez 500 fois! Le labo du site français Que Choisir a calculé que, pour un jeu d’enfant, la dépense pouvait s’élever à 612 euros avec les jetables contre 21 euros avec des rechargeables. Soit près de 600 euros de différence!

16. Acheter une voiture avec un voisin

Prenons la voiture la plus vendue en Belgique en 2021: la Citroën C3. Prix du modèle essence, avec quelques options: environ 17 500 euros. Le prix de la plaque: 30 euros. Le certificat d’immatriculation: 26 euros. La taxe de mise en circulation: 89 euros. La taxe annuelle de circulation: 99 euros. L’ assurance: 750 euros/an. Contrôle technique après quatre ans: 32 euros. Prévoyons 300 euros pour les entretiens les quatre premières années et 500 euros par après. Si elle est financée sur 48 mois, cette C3 coûtera, en moyenne, sur dix ans (hors carburant), environ 2 300 euros par an. Si je l’achète avec mon voisin, j’économise 1 150 euros.

17. Souscrire une assurance-vie ou une épargne-pension

Pour compléter le montant de votre pension légale, vous pouvez constituer une épargne tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt sur le montant épargné. Outre que le rendement annuel d’une telle épargne était de 3,3% ces dix dernières années, l’avantage fiscal de l’épargne-pension peut s’élever jusqu’à 30% sur tout montant épargné jusqu’à 990 euros par an, ce qui représente un maximum de 297 euros d’avantages, ou d’une réduction d’impôt de 25% en épargnant un montant supérieur allant jusqu’à 1 270 euros par an. L’ avantage fiscal s’élève alors à maximum 317,50 euros.

