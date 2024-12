Voici les magasins ouverts ce dimanche, pour le dernier week-end avant le Nouvel An

Qui dit 1er janvier dit… nombreux magasins fermés. Période de fêtes oblige, certains seront tout de même ouverts. Il en sera de même le dimanche 29 décembre en prévision du réveillon de la Saint-Sylvestre, et la veille du premier jour de 2025. Petit tour d’horizon des magasins qui seront ouverts malgré les congés.

Chez Delhaize, qui comprend les Shop&Go, les Proxy Delhaize, les AD Delhaize et supermarchés, tous les magasins sont ouverts le mardi 31 décembre, avec toutefois quelques adaptations d’horaires dans certains commerces. En revanche, la plupart seront fermés le 1er janvier, à l’exception de certains magasins. Il en sera de même le week-end précédent le Nouvel An. Si le samedi, les magasins seront ouverts normalement, le dimanche, seuls quelques-uns ouvriront leurs portes aux clients, parfois avec des horaires adaptés.

Chez Carrefour, le 31 décembre, les magasins seront ouverts de 8h à 18h, avec des horaires prolongés dans certains Carrefour Express. Tous les magasins seront aussi ouverts le dimanche 29 décembre, de 8h à 17h ou 18h, en fonction du commerce. Quant au 1er de l’an, le géant du commerce annonce que les hypermarchés et les Carrefour Market seront fermés. Seuls certains franchisés pourront ouvrir leurs portes s’ils le souhaitent.

Du côté de Colruyt, les magasins sont ouverts le 31 décembre, jusque 17h. Cependant, contrairement à d’autres enseignes, le distributeur fermera tous ses magasins le 1er janvier, en ce compris les commerces de proximité Okay. Aucun magasin ne sera par ailleurs ouvert le dimanche 29 décembre. Le scénario est identique du côté de Lidl et Aldi, qui fermeront leurs portes le jour du Nouvel An, de même que le dimanche le précédant. Ils seront cependant ouverts le 31 décembre jusqu’à 17h.

Quant aux quelques hypermarchés Cora, situés à Rocourt (Liège), Woluwe Anderlecht, Hornu, La Louvière, Châtelineau et Messancy, ils seront non seulement ouverts le 31 décembre, mais aussi le 29 décembre (à des horaires variables en fonction du magasin). Ils seront en revanche fermés le 1er janvier.

Enfin, la plupart des magasins Intermarché sont normalement ouverts les dimanches et jours fériés, mais ce ne sera pas le cas partout, ce 1er janvier. En revanche, les commerces de l’enseigne seront ouverts normalement le dimanche 29 décembre.