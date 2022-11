Selon l’organisation des consommateurs, les offres proposées pour acheter une télévision ne sont pas aussi avantageuses que ce qui est suggéré.

De nombreux magasins en ligne proposent des réductions sur les téléviseurs à l’approche de la Coupe du monde. Mais Test Achats signale qu’il y a de meilleurs moments pour faire une bonne affaire sur une télévision. Selon l’organisation de consommateurs, les offres ne sont souvent pas aussi avantageuses que ce qui est suggéré.

Test Achats souligne que les nouveaux modèles de Samsung, Sony et LG sortent en avril. Panasonic et Philips lancent de nouveaux appareils en septembre. Les modèles plus anciens voient alors leur prix baisser fortement, selon l’organisation de consommateurs.