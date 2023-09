Les supermarchés belges ont offert 33 millions de repas aux personnes défavorisées

Les supermarchés belges ont donné 33 millions de repas aux personnes défavorisées l’année dernière. Il s’agit d’une augmentation de 32% par rapport à 2020, a annoncé la fédération du commerce Comeos.

Demain/vendredi, c’est la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires. Des milliers de tonnes de nourriture comestible sont perdues chaque année. Les supermarchés belges tentent d’éviter cela autant que possible. « À peine 1,5% des denrées alimentaires présentes dans les rayons de nos supermarchés ne sont pas vendues, contre 2% il y a deux ans. Ce que nous ne vendons pas, nous le donnons autant que possible », explique Nathalie De Greve, directrice du développement durable chez Comeos.

L’année dernière, le secteur a fait don de 33 millions de repas à des banques alimentaires et à d’autres organisations sociales. Cela représente près de 100.000 repas par jour. Même les aliments qui ne sont pas vendus ou donnés ne sont pas jetés à la poubelle. « Parmi les aliments invendus, 95% sont transformés, par exemple en aliments pour animaux ou en biofermentation. De cette manière, nous essayons de tout recycler judicieusement et de réduire les pertes alimentaires réelles dans notre secteur à un minimum absolu », a ajouté Mme De Greve.

Une étude d’Eurostat montre que le plus gros problème du gaspillage alimentaire se situe au niveau des consommateurs eux-mêmes. Plus de la moitié (53%) de tous les aliments jetés finissent dans la poubelle du domicile des consommateurs.