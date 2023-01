Le Belge paie ses courses toujours plus cher: voici les produits qui ont le plus augmenté en supermarché (infographie)

Après une année 2022 marquée par une inflation record, qui a atteint les 9,25% en Belgique, les produits de consommation courante ont fortement augmenté. Test Achats a mesuré l’impact de l’inflation sur 3000 produits dans sept chaînes de supermarchés.

Par rapport à l’année dernière, les prix des produits dans les supermarchés ont augmenté de près de 20%, annonce Test Achats dans un communiqué. Le mois de décembre 2022 était particulièrement critique : cette augmentation a atteint un record de 19,67%.

En comparaison avec décembre 2021, les Belges paient presque un cinquième de plus pour le même panier, note l’association de protection des consommateurs. Il s’agit du taux d’inflation le plus élevé jamais observé par Test Achats, battant le record du mois de novembre, qui s’élevait à 18,11%.

« Le mois de décembre est généralement un mois de dépenses importantes pour de nombreuses familles, notamment en raison des fêtes où l’on achète des produits différents de ceux du quotidien, à un prix plus élevé », dit le communiqué.

Chaque mois, Test Achats affirme analyser l’évolution des prix en supermarché sur base de son panier composé de plus de 3000 produits, avec une attention particulière sur les marques distributeurs, dans 7 chaînes de supermarchés. « Malheureusement, les prix ont continué leur ascension (…) Concrètement, une famille de 2 personnes paie désormais en moyenne 497 € par mois au supermarché, soit 82 € de plus qu’il y a un an et 9 € de plus que le mois dernier », avance Test Achats.

Les produits qui ont le plus augmenté

Quels produits ont connu la plus forte augmentation ? Les spaghettis (+53%), les frites surgelées (+50%), les feuilles d’aluminium (+47%), des produits en papier (papier absorbant, papier toilette et mouchoirs en papier) (+46%), et de l’huile de friture (+43%) sont les cinq plus grandes augmentations du mois de décembre.

Malheureusement, les hausses ne se limitent pas à ces catégories de produits, note Test Achats. Les aliments surgelés coûtent par exemple en moyenne 23 % de plus qu’en 2021.

Comme chaque mois, les produits laitiers figurent également sur la liste des produits dont le prix a fortement augmenté. En moyenne, ils sont maintenant 27% plus chers qu’il y a un an. Le fromage jeune (gouda) est 41% plus cher, le beurre 38% et le lait demi-écrémé a augmenté de 30%. En moyenne, les œufs sont également devenus 29 % plus chers par rapport à l’année dernière.

La viande est devenue quant à elle 19% plus chère en moyenne, suivie de près par les produits d’entretien, qui ont augmenté de 18%, et les boissons de 11%.

Le prix des fruits a également progressé mais de manière beaucoup plus de relative, de 9%, ce qui demeure néanmoins conséquent pour de nombreux ménages.

De rares baisses

Deux produits font exception en ayant connu une baisse de prix par rapport à l’année dernière: les pommes Granny Smith sont devenues 2% moins chères et les lingettes humides pour bébés sont également légèrement moins chères que l’année dernière (-0,12%).

Les raisons de ces augmentations restent les mêmes, rappelle Test Achats : une pénurie de matières premières causée par la guerre en Ukraine, de mauvaises récoltes, la grippe aviaire en cours en Europe combinée à des prix de l’énergie toujours élevés avec un impact sur ceux des transports, des emballages, du stockage, de la congélation, de la main-d’œuvre, etc.

Test Achats conseille aux consommateurs de toujours comparer les prix au kilo ou au litre, et de se montrer attentifs aux différentes promotions.