Inflation: quels sont les produits les plus et les moins impactés?

L’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH) atteignait 10,2% en décembre contre 10,5% en novembre, indique lundi Statbel. Le taux d’inflation hors produits énergétiques a par contre légèrement progressé pour atteindre 7,5%, pour 7,1% en novembre

Le gaz, l’électricité, les produits laitiers, le pain et les céréales, la viande, les légumes ainsi que le gasoil de chauffage sont les sous-indices ayant exercé l’impact positif le plus significatif sur l’inflation.

Celle des huiles s’est élevée le mois dernier à 29,7%. Il y a treize mois, elle était encore de 5,8%. Pour les produits laitiers, l’inflation a été de 22,6%, contre 1,5% en décembre 2021. Le poisson enregistre une inflation de 12,9% là où celle-ci était d’1,8% un an plus tôt. Pour le pain et les céréales, l’inflation a atteint 17,1% contre 2,2% en décembre 2021. Celle de la viande a enregistré un taux de 13,4%, pour 1,1% un an auparavant.

L’électricité coûte désormais 35,5% de plus qu’il y a un an. Le gaz naturel revient 73,1% plus cher en glissement annuel. Le prix du gasoil de chauffage a augmenté de 21,7% par rapport à l’an dernier.

Inversement, les loyers, les télécommunications, les soins hospitaliers, les restaurants et cafés, les meubles, les carburants et les vêtements sont les sous-indices ayant exercé le plus gros impact négatif sur l’inflation au cours du mois sous revue.