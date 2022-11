Inflation: quels sont les aliments de base qui ont le plus augmenté ? (infographie)

Impossible de ne pas s’en rendre compte: la note au supermarché continue à grimper en flèche. Débourser un euro pour un simple concombre n’a plus rien d’exceptionnel.

Selon les calculs de Test Achats, un ménage de deux personnes débourse désormais 477 euros par mois en moyenne pour ses courses de base, soit une hausse de 63 euros par rapport à la même période l’année dernière. Les aliments sont particulièrement touchés par l’inflation.

En octobre, l’inflation est passée de 11,27% à 12,27%, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50%). Elle concerne principalement l’énergie, mais les produits alimentaires ont également fort augmenté ces derniers mois. Tant la viande, que les légumes, les produits laitiers ou encore les céréales ont augmenté. Par contre, les boissons alcoolisées ont exercé un effet baissier sur l’indice.

Les spaghettis et le beurre

Pour calculer l’évolution des prix des aliments, Test Achats a analysé les prix de 3 000 produits dans les supermarchés Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl. Les spaghettis (+ 37%) et le beurre (+ 37%) sont les aliments qui ont le plus augmenté par rapport à octobre 2021, même si pour les spaghettis, le prix grimpe moins rapidement qu’il y a un mois.

Personne ne l’ignore, l’invasion russe a fortement perturbé les récoltes et les exportations de céréales d’Ukraine, grand producteur agricole malgré un accord obtenu en juillet sous l’égide de la Turquie et de l’ONU. Cet accord arrive à échéance le 18 novembre et Moscou laisse planer le doute sur ses intentions. L’absence d’une prolongation pourrait mettre mal à la stabilisation des prix des céréales et provoquer des famines dans certains pays du tiers-monde.

Outre les céréales, le prix des produits laitiers a également fortement augmenté dans les supermarchés : Test Achats fait état d’une hausse de 22%. Aujourd’hui, le consommateur paie 37% de plus pour le beurre, 33% de plus pour le lait demi-écrémé, 30% de plus pour le fromage gouda, 22% de plus pour la crème, et 20% de plus pour les yaourts.

Les produits d’épicerie sont également fort touchés par l’inflation. D’après Test Achats, ils ont augmenté de 16 % en moyenne par rapport à l’année dernière. L’huile de friture (+34 %), la moutarde (+31 %), les saucisses en conserve ou en bocal (+30 %), la farine (+24 %), le riz (+17 %) et la confiture de fraises (+15 %) sont particulièrement touchés.

Les fruits et le pain moins touchés

La viande, les légumes et les pommes de terre ne sont pas non plus épargnés: le prix de la viande a augmenté de 13%, et celui de la volaille même de 23%. Pour les légumes et les pommes de terre, Test Achats calcule que la hausse se chiffre à 14% en moyenne. Le prix du concombre a augmenté de 34%. Le pain et les fruits sont les moins touchés pour l’instant : les fruits ont augmenté de 5% et le pain de 8% par rapport à la même période l’année dernière.

Pour payer ses courses moins cher, il est recommandé de comparer les prix entre les supermarchés et de privilégier les marques maison. Pour ceux qui n’habitent pas trop loin de la frontière, faire ses courses en France s’avère également nettement moins cher. L’eau, le vin, le pain, les céréales, les produits laitiers s’y vendent nettement moins cher qu’en Belgique.