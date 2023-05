Delhaize: la situation toujours bloquée après un nouveau conseil d’entreprise

Après un nouveau conseil d’entreprise, la situation est toujours figée entre les syndicats et la direction de Delhaize. « Le fait qu’ils ne veuillent pas se concerter est une évidence », déclare Jan De Weghe du syndicat socialiste.

Les syndicats et la direction de Delhaize se sont à nouveau réunis mardi à Zellik (Asse), près de Bruxelles. Le conseil d’entreprise ordinaire n’a, une fois de plus, pas permis de faire avancer le dossier concernant la volonté du groupe de supermarchés de faire passer sous franchise ses 128 magasins intégrés, ont déclaré les syndicats à l’issue de la réunion. La réunion avait commencé mardi matin après 09h00. Vers 11h45, les secrétaires et les délégués des trois familles syndicales sont sortis.

« Il n’y a pas grand-chose à signaler, les promesses précédentes ont été réitérées », a expliqué Jan De Weghe du syndicat socialiste après la réunion. « Le fait qu’ils ne veuillent pas se concerter est une évidence », a-t-il ajouté. « Ils ne veulent rien changer. »

Même son de cloche chez Wilson Wellens, du syndicat libéral. « C’était une déception. » Ce dernier a dénoncé le fait que la direction continue à imposer ses propres plans. « C’est très paternaliste », dit-il, car la direction ne cesse de répéter que c’est le bon plan.

Selon M. Wellens, la direction avait en sa possession un document, un avenant au contrat de franchise. Mais ce document ne contient, par exemple, « aucune garantie d’emploi ». « Le document ne comporte pas non plus de place pour la signature du franchisé. Une boîte vide juridique. Cela crée tellement de frustration que les gens se mettent en colère », a-t-il ajouté.

Une trentaine d’employés du centre de distribution de Delhaize à Zellik sont venus manifester leur solidarité avec les travailleurs du magasin pendant un moment dans la matinée. « Nous voulons des garanties, la logistique est en danger », ont-ils scandé à plusieurs reprises.

Dans le cadre du passage sous franchise, la direction garantit le maintien des salaires et des conditions de travail des 9.000 employés concernés, mais les syndicats remettent fortement cela en question.

« Le résultat du conseil d’entreprise est identique à celui des réunions précédentes », a résumé le porte-parole de Delhaize. « Dès que nous avons commencé à discuter des différentes garanties prévues dans le cadre du plan, les partenaires sociaux ont quitté la salle », a-t-il ajouté. Pour les dirigeants de l’enseigne, le passage sous franchise constitue la seule solution pour garantir un avenir durable à l’entreprise.

Le prochain conseil d’entreprise aura lieu le 26 juin. Aucune autre réunion n’est actuellement prévue. Delhaize a présenté le contrat de question comprenant la reprise intégrale des avantages actuels par les futurs franchisés, confirme le porte-parole.

Le conseil d’entreprise chez Delhaize s’est tenu le lendemain de la manifestation syndicale nationale à Bruxelles. Des milliers de personnes ont déferlé sur la capitale lundi pour dénoncer le dumping social et les attaques portées au droit de grève.