Crise énergétique: un site web avec 115 conseils pour réduire sa consommation voit le jour

Un nouveau site web, baptisé « EnergyWatchers », a été lancé ce mercredi pour aider la population belge à réduire sa consommation d’énergie, alors que les prix sont au plus haut, annonce le SPF Santé publique et Environnement, à l’initiative du site internet, élaboré en collaboration avec la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten.

Prodiguant plus de 115 conseils, le site energywatchers.be vise à aider les citoyens « à réduire leur consommation et donc leur facture d’énergie« . Les recommandations sont divisées en cinq domaines : énergie verte, habitation, appareils électroménagers, déplacement et consommation. Elles sont également classées selon leur impact.

Chaque conseil est aussi assorti d’un niveau d’investissement, compris entre 0 et plus de 10.000 euros. Il peut s’agir de conseils en termes de comportement, d’achat, d’environnement, liés aux primes…, détaille le SPF.

Le site web est en réalité une refonte du site energivores.be, qui avait été lancé en 2006. Son contenu a été élaboré par le service « changements climatiques » du SPF Santé publique et Environnement, en collaboration avec des organismes spécialisés comme Edora.

De nouveaux conseils viendront agrémenter le site dans les prochains mois, notamment sur les voyages en avion, l’utilisation d’internet, l’alimentation et le textile. « Les économies d’énergie ne sont pas seulement bonnes pour votre portefeuille, mais aussi pour l’environnement, car elles réduisent l’utilisation de combustibles fossiles. Elles réduisent également notre dépendance vis-à-vis de la Russie », a commenté la ministre Van der Straeten dans un communiqué.