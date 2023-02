L’inflation poursuit sa baisse, passant de 8,05% en janvier à 6,62% en février, notamment grâce aux baisses des prix du gaz et de l’électricité. Les prix des produits alimentaires, eux, augmentent fortement.

Pour le quatrième mois consécutif, l’inflation diminue en Belgique poussée par des prix du gaz et de l’électricité à la baisse. L’inflation des produits alimentaires a, de son côté, fortement augmenté: elle atteint ce mois-ci 16,12%, contre 15,59% en janvier. La contribution des produits alimentaires à l’inflation est actuellement de 3,06 points de pourcentage.

L’inflation est passée de 8,05% en janvier à 6,62%, indique l’office statistique Statbel ce lundi. Il s’agit du quatrième mois consécutif de baisse, après un pic à 12,27% en octobre 2022.

Produits alimentaires

L’inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) a fortement augmenté ces derniers mois. Elle atteint 16,12%, contre 15,59% en janvier. La contribution des produits alimentaires à l’inflation est actuellement de 3,06 points de pourcentage.

Les principales hausses de prix enregistrées en février concernent les boissons alcoolisées, les légumes, la

viande, les loyers, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les véhicules. L’électricité, le gaz naturel, les

vêtements et les produits de soins corporels ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice

En ce qui concerne l’énergie, on constate une nouvelle baisse importante de l’inflation ce mois-ci, elle s’établit à -7,93% ce mois-ci contre 5,21% le mois dernier et 32,88% en décembre. Pour l’électricité, l’inflation se situe actuellement à -16,0% contre 2,8% le mois dernier et 35,5% en décembre, pour le gaz naturel elle passe de -7,1% le mois dernier à -30,8% ce mois-ci, elle était encore à 73,1% en décembre. Par rapport au mois dernier, les prix du gaz naturel ont baissé de 27,8% et ceux de l’électricité de 16,2%. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a augmenté de 40,5 % en un an. Les carburants ont coûté 0,5 % de moins qu’en février de l’année dernière et ont augmenté de 0,2 % ce mois-ci par rapport au mois précédent