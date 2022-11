Chèques repas, éco-chèques ou chèques consommation périmés? Ils pourront être réactivés

Les personnes dont les chèques repas, éco-chèques ou autres chèques consommation sont périmés peuvent les faire réactiver à partir de jeudi, pour autant que ces titres aient expiré depuis moins de trois mois. Le gouvernement fédéral avait pris cette décision le mois dernier et l’arrêté royal a été publié lundi au Moniteur belge.

La mesure concerne non seulement les titres-repas, mais aussi les éco-chèques et les titres de consommation, qui comprennent également la prime corona. Dans les trois mois suivant l’expiration des chèques, le salarié peut demander à l’émetteur de les réactiver pour une nouvelle période de trois mois. Concrètement, donc, pour un chèque qui a expiré le 1er octobre, il est possible de demander une réactivation jusqu’à la fin décembre. Pour un chèque qui a expiré le 1er août, par exemple, ce n’est plus possible.

Par cette mesure, le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit) veut éviter que les travailleurs perdent une forme de rémunération. « En période de crise, nous voulons tout mettre en œuvre pour protéger le pouvoir d’achat », a commenté le ministre. M. Vandenbroucke estime qu’un montant annuel de cinq millions d’euros pourrait être réactivé de cette manière.