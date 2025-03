Augmentation du tarif prosumer: des solutions pour alléger la facture (calculateur)

Depuis le début 2025, le tarif prosumer s’envole. Pourquoi une telle augmentation? Et surtout, quelles solutions s’offrent à ces producteurs-consommateurs pour alléger la facture ? Explication.



Depuis 2020, en Wallonie, les propriétaires de panneaux photovoltaïques doivent s’acquitter d’un «tarif prosumer», une contribution imposée pour l’usage du réseau électrique. Jusqu’en 2023, la Région wallonne amortissait ce choc en prenant partiellement ce coût à sa charge. Mais désormais, cette digue a cédé, laissant place à des frais supplémentaires. Et depuis le 1er janvier, le tarif prosumer s’est envolé. Selon les gestionnaires de réseau, l’augmentation oscille entre 18 et 34 % par rapport à 2024.

La CWaPE (Commission Wallonne Pour l’Énergie) justifie cette augmentation: «Les coûts de transport et de distribution ont connu des hausses significatives entre 2024 et 2025». De surcroît, le tarif prosumer appliqué entre 2019 et 2023 avait été établi sur la base des coûts de transport de 2018. Or, le tarif 2025 intègre enfin ces coûts actualisés, créant un effet de rattrapage qui alourdit encore davantage la facture.

Un frein pour une transition plus verte?

Cette augmentation des tarifs prosumer passe mal auprès de nombreux acteurs de la société civile, à commencer par testachats. Julie Frère, porte-parole, dénonce une politique tarifaire à contre-courant de l’urgence climatique: «Nous regrettons que ces investissements entraînent une nouvelle hausse des factures d’énergie, en particulier celle d’électricité. Si nous voulons encourager l’abandon des combustibles fossiles au profit de l’électricité pour le chauffage et le transport, la facture d’électricité ne devrait pas augmenter, mais au contraire diminuer.»

Du côté de BeProsumer, l’ASBL qui défend les propriétaires de panneaux solaires, l’incompréhension est tout aussi vive. Régis François, son représentant, pointe du doigt un manque de transparence remontant aux débuts des certificats verts, lorsque les pouvoirs publics incitaient massivement les particuliers à s’équiper en photovoltaïque: «À l’époque, personne n’avait évoqué l’instauration future d’un tarif prosumer. Pourtant, il était assez prévisible qu’on demanderait un jour aux propriétaires de contribuer aux frais du réseau.» Pour de nombreux prosumers, cette augmentation progressive s’apparente à un coût imprévu, une addition qu’on leur aurait cachée jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour faire marche arrière.

Alléger la facture

Première piste pour alléger la note: le passage au compteur communicant. Pour les particuliers équipés d’un compteur analogique, cette transition est non seulement gratuite, mais aussi stratégique. Contrairement à son prédécesseur, ce compteur intelligent distingue précisément l’énergie autoconsommée – celle directement utilisée depuis les panneaux photovoltaïques – de celle prélevée sur le réseau de distribution.

La CWaPE estime que l’autoconsommation moyenne tourne autour de 37%. Dès lors, tout prosumer capable de dépasser ce seuil a intérêt à adopter un compteur communicant. Mais pas d’inquiétude pour ceux dont l’autoconsommation est inférieure à 37 %. Anne-Elisabeth Sprimont, de la CWapE, rassure: «Le tarif prosumer pour les compteurs analogiques constitue un maximum à facturer. Autrement dit, en optant pour un compteur communicant, les particuliers ne verront jamais leur facture dépasser ce qu’ils paieraient avec un compteur analogique. » Sauf, bien sûr, en cas de hausse du prix de l’énergie ou des coûts de distribution.

Ce dernier, tout en conservant la logique du «compteur qui tourne à l’envers», permet d’ajuster le tarif prosumer à la réalité de la consommation, en ne facturant des frais d’utilisation du réseau que pour l’énergie effectivement soutirée à ce réseau. Une optimisation qui, à terme, peut réduire la facture.

Maximiser son autoconsommation grâce à un compteur communicant est donc une option avantageuse. Mais encore faut-il réussir à l’augmenter. Or, cela s’avère complexe lorsque les pics de consommation électrique surviennent souvent aux heures de faible ensoleillement, notamment le matin et en soirée. Jonas Moerman, de l’ASBL Écoconso, recommande ainsi l’installation d’un chauffe-eau électrique intelligent. «Ce dispositif, relié au compteur, optimise l’utilisation des surplus d’électricité autoproduite pour chauffer l’eau sanitaire,

limitant ainsi le recours au réseau. Résultat: une exploitation plus efficiente de l’énergie solaire et une réduction des prélèvements sur le réseau.»

Photovoltaïque: un avenir toujours prometteur?

L’augmentation du tarif prosumer n’est ni un caprice du système, ni une mécanique infernale promise à une escalade sans fin. Elle s’inscrit dans une trajectoire prévue, validée par la CREG (Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz), et portée par le gestionnaire de transport Elia pour la période 2024-2027.

Le pic de cette hausse? Il frappe de plein fouet en 2025, comme l’illustre le graphique ci-dessous.

Passé ce cap, la montée des tarifs se poursuivra, mais avec une courbe plus adoucie. Une tempête passagère plus qu’un ouragan durable, dont l’impact reste à modérer.

XX Graph

Mais malgré cette hausse du tarif prosumer, le photovoltaïque reste un investissement rentable selon Régis François de BeProsumer. «Le coût des installations a chuté drastiquement: une installation moyenne de 5.000 kWh s’élève aujourd’hui à environ 6.000-6.500 euros, soit trois fois moins qu’en 2015. En parallèle, la technologie progresse, offrant des panneaux plus performants et des solutions de stockage intelligentes.»

L’augmentation du tarif prosumer, si elle témoigne d’un besoin pressant de financement du réseau, ouvre également la voie à de nouvelles perspectives d’innovation dans la gestion de l’énergie. Grâce à des outils comme les compteurs communicants et les équipements intelligents, les prosumers disposent de solutions pour affiner leur autoconsommation, transformant ainsi cette contrainte en une opportunité pour mieux maîtriser l’impact de cette hausse.



Calculez ici l’impact de la hausse du tarif prosumer sur votre facture.