Assurances auto et habitation: pourquoi vous payez plus cher dans certaines communes (cartes interactives)

Selon notre baromètre, le prix d’une assurance habitation varie selon les régions entre 521 euros et 737 euros par an. En cause, notamment: les différences de taux des cambriolages.

Elle constitue un poste incontournable de dépense pour des millions de Belges. L’assurance habitation est obligatoire pour les bailleurs et les locataires et facultative, quoique fortement recommandée, pour les propriétaires occupants. Son prix est déterminé par plusieurs éléments: le profil de l’assuré (propriétaire ou locataire), la valeur déclarée des biens mobiliers, le nombre de pièces, les options choisies (vol, assistance juridique, etc.) et la géographie. Ainsi, pour une maison mitoyenne, le tarif sera généralement moins élevé que dans le cas d’une maison quatre façades. De même, pour un rez-de-chaussée, la prime sera plus importante qu’un étage puisque le risque d’inondation ou de cambriolage y est plus grand. Une habitation située à proximité d’entreprises à risque, comme des industries chimiques, sera aussi plus chère à assurer. Dès lors, difficile d’isoler le seul critère local dans le montant de l’assurance, mais les taux de cambriolage et les sinistres liés aux catastrophes naturelles se traduisent sans aucun doute dans la somme réclamée. Résultat, pour un même contrat, le consommateur ne paiera pas le même montant à Bruxelles qu’à Eupen, parce que, tout simplement, l’exposition aux risques y est différente.

Selon le baromètre réalisé par Le Vif, le prix moyen d’une assurance habitation s’élève à 606 euros par an. Le montant grimpe jusqu’à 736 euros dans les centres urbains, particulièrement en Région bruxelloise qui concentre les dix communes où l’assurance habitation est la plus onéreuse. En Brabant wallon, Rebecq arrive en tête. A l’opposé, la prime monte à 521 euros dans les zones plus rurales. Ici, les gagnants habitent dans la province de Luxembourg.

En ce qui concerne l’assurance auto, celle-ci est calculée par le courtier sur la base d’un risque d’accident. La prime est donc généralement plus élevée dans les régions à forte densité de population, puisque d’après les assureurs, les accidents y sont plus fréquents. Ainsi, en 2023, selon les données statistiques de Vias, la plupart des accidents ont eu lieu en agglomération. En Région bruxelloise, 99% surviennent sur des routes avec une limitation de vitesse entre 30 km/h et 50 km/h. De fait, on y trouve très peu de routes où une vitesse supérieure est autorisée. En Wallonie, 60% des accidents se produisent également dans les zones urbaines, dont la vitesse est comprise entre 30 km/h et 50 km/heure.

Quel que soit l’assureur, tous pratiquent des disparités tarifaires régionales du même ordre.

Les probabilités de vandalisme, de vol et d’inondation sont également prises en compte.

Ainsi, selon le classement réalisé par Le Vif, la facture annuelle est comprise entre 403 et 564 euros pour couvrir un véhicule de type Renault Megane (pour un conducteur sans accident et possédant un permis depuis quinze ans). Les résidents de la province de Luxembourg paient le moins. A l’opposé, les Bruxellois déboursent le maximum, suivis par les Liégeois.

Plusieurs techniques existent toutefois pour tenter de réduire le prix. Installer un système de sécurité, augmenter le montant des franchises, régler ses cotisations annuellement ou, tout simplement, faire jouer la concurrence. Parmi toutes les pistes existantes, un mécanisme se révèle particulièrement efficace pour payer moins cher son assurance habitation. En effet, regrouper ses contrats chez un même assureur permet, dans la grande majorité des cas, de bénéficier d’une remise. Le plus fréquent étant de coupler l’assurance habitation avec l’assurance automobile. En moyenne, un particulier peut espérer économiser entre 40 et 50 euros par an sur son contrat habitation grâce à cette technique…