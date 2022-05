1,957 euro le litre: l’essence 95 n’a jamais été aussi chère

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes: le prix de l’essence à la pompe augmentera d’un peu plus de 5 centimes par litre ce mardi a annoncé le SPF Economie. Jamais le carburant n’a été aussi cher.

Le prix de l’essence repart à la hausse dès ce mardi, avec des maxima de 1,957 euro le litre pour l’essence 95 (E10), en hausse de 5,4 centimes, et de 2,069 euros le litre pour l’essence 98 (E5), en progression de 5,8 centimes, a indiqué ce lundi la Direction générale Energie du SPF Economie.

Nouveaux records

Cela signifie que les prix maximums sont encore plus élevés que les records de la mi-mars. À cette époque, les essences 95 et 98 coûtaient respectivement jusqu’à 1,951 et 2,023 euros par litre.

En mars, le gouvernement a mis en œuvre une réduction temporaire des droits d’accises sur les carburants, ce qui a fait baisser les prix maximums de l’essence de 17,5 cents. Sans cette réduction, les prix seraient encore plus élevés aujourd’hui.