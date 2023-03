Manger dans un restaurant wallon coûte-t-il trop cher?

Le secteur wallon de la restauration jouit d’une image positive auprès du public, révèle une étude récemment menée auprès de 1.000 personnes et présentée mercredi au salon Horecatel de Marche-en-Famenne. Les restaurants recueillent le plus d’avis positifs (73%), suivis des brasseries (63%), traiteurs (61%) et de l’hôtellerie (55%). Ce sont toutefois les friteries qui sont les établissements Horeca les plus visités.

Globalement, plus de la moitié des personnes interrogées se fait une image positive de l’ensemble du secteur des hôtels, cafés et restaurants.

Toutefois, deux tiers des répondants estiment que manger dans ces établissements coûte cher et n’entendent pas réduire leur budget consacré à d’autres postes au profit de leur consommation en Horeca.

L’étude, présentée en présence du ministre wallon de l’Économie et de l’Agriculture Willy Borsus, a été réalisée pour le compte de l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W).