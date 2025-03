L’inflation sous-jacente a particulièrement grimpé en Belgique

L’inflation en Belgique est restée stable à 4,4% en février, tandis que l’inflation sous-jacente a augmenté de 2,5% à 3,7%, principalement en raison de la hausse des prix hors énergie et produits alimentaires non transformés.

L’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est restée, en Belgique, stable à 4,4% au mois de février, a indiqué l’office belge de statistiques Statbel. Ce taux était similaire en décembre et en janvier.

L’inflation sous-jacente (hors énergie et produits alimentaires non transformés) a particulièrement grimpé en février, pour s’établir à 3,7%, contre 2,5% en janvier. Dans le même temps, les prix du gaz naturel, du tabac, de l’électricité, des services domestiques et des voyages organisés ont eu un impact positif sur l’inflation.

Les produits qui ont le plus gros impact négatif sont les carburants, le fioul domestique, les vêtements, la télécommunication, les meubles et la viande. Selon les premières estimations de Statbel, la Belgique affiche toujours un taux bien plus élevé que nos voisins. Les Pays-Bas devraient connaître une inflation selon l’IPCH en légère hausse, à 3,5%, alors que l’Allemagne resterait stable à 2,8%. La France observerait par contre une baisse à 0,9%, soit 0,9 point de pourcentage en moins par rapport à janvier.

Eurostat publiera l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’ensemble des pays de l’Union européenne. L’IPCH est un indicateur économique qui a pour objectif de mesurer l’évolution au fil du temps des prix des biens et services achetés par les ménages. Il permet une mesure comparable de l’inflation à travers les différents pays européens et est utilisé par la Banque centrale européenne (BCE) pour mener sa politique monétaire dans la zone euro.