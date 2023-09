L’indice pivot devrait être atteint dès septembre: quel impact pour les salaires et les allocations?

L’indice privot devrait être atteint dès le mois de septembre plutôt qu’en novembre, indique mardi le Bureau du Plan.

Le Bureau du Plan prévoit que l’indice pivot serait atteint par l’indice santé lissé dès ce mois de septembre, plutôt qu’en novembre comme anticipé lors des dernières prévisions, indique-t-il mardi. Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient alors adaptés au coût de la vie, de 2% respectivement en octobre et en novembre.

Dans ses prévisions mensuelles, le Bureau du Plan s’attend à ce que le taux d’inflation annuel s’élève à 4,4% en 2023 et à 4,1% en 2024, contre 9,59% en 2022 et 2,44% en 2021. Après avoir été dépassé en novembre 2022, l’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public serait à nouveau atteint en septembre 2023, en février 2024 et en juin 2024.