Les livreurs indépendants vont recevoir une indemnité minimale

Les livreurs de colis indépendants recevront une indemnité minimum de 32,77 euros par heure, selon un calcul réalisé par le SPF Economie et soumis au conseil des ministres, a annoncé la ministre de la Poste, Petra De Sutter. Pour les livreurs à vélo, l’indemnité minimum s’établira à 29,38 euros.

Cette indemnité minimale, rendue possible par la loi sur les livreurs de colis, est unique en Europe« , a expliqué la ministre. Outre le calcul de la prime, l’arrêté royal établira aussi les missions des coordinateurs qui veilleront à la prévention dans les dépôts. Ils fourniront des informations aux livreurs sur leurs droits et obligations et élaboreront un plan de prévention des risques.

L’indemnité minimale est un montant brut qui intègre le salaire, les frais de transport, de vêtement, de téléphone, les cotisations sociales et l’assurance hospitalisation. Elle sera indexée et réévaluée tous les six mois.

Les sociétés de courrier ne pourront pas payer leurs livreurs en dessous de ce minimum. Les montants qu’ils touchent actuellement sont difficiles à déterminer: les contrôles menés ont révélé que nombre d’entre eux travaillaient également en noir pour nouer les deux bouts.