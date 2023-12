Les jeunes Belges particulièrement ciblés comme « mules financières »

Les jeunes Belges sont particulièrement susceptibles de devenir des « mules financières », selon une étude de Febelfin. Les résultats de l’enquête révèlent en effet que 17% des 16-30 ans seraient disposés à délivrer leur carte bancaire avec le code PIN à une personne inconnue, en échange d’argent.

Une « mule » est une personne qui, consciemment ou non, permet l’utilisation de son compte bancaire ou de sa carte bancaire, ainsi que de son code PIN par des criminels, à des fins de blanchiment d’argent.

Les fraudeurs ont en effet besoin du compte bancaire d’intermédiaires pour y déposer de l’argent obtenu illégalement, le faire transiter rapidement, ou le retirer en cash de façon immédiate.

En échange, les criminels promettent aux mules qu’elles pourront gagner de l’argent. En s’engageant dans de telles pratiques, volontairement ou non, la mule s’expose toutefois à des conséquences non négligeables. E

lle peut être tenue responsable et poursuivie pour blanchiment d’argent, être privée de compte et de carte bancaire, ou encore voir son compte pillé par le fraudeur. « Les recruteurs peu scrupuleux utilisent les réseaux sociaux pour trouver leurs cibles, mais pas seulement. Ils exploitent également les espaces physiques, tels que les campus universitaires, les bars et autres lieux de socialisation », souligne Febelfin.

« Nous encourageons donc les jeunes à être prudents, tant en ligne que hors ligne, et à être conscients que ces recruteurs peuvent se présenter de différentes manières. » Pour lutter contre ce phénomène, la fédération a mis en place un séminaire interactif, qu’elle souhaite présenter dans les écoles, afin de sensibiliser les jeunes aux risques qu’ils encourent en devenant une mule financière. Elle fournira également du matériel éducatif gratuit aux établissements, dont une « escape room » mobile, visant à armer les élèves de connaissances concrètes pour se protéger en ligne.