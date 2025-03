Les hypermarchés Cora ne seront pas réapprovisionnés ce jeudi en raison d’un blocage au dépôt

Le dépôt des hypermarchés Cora est bloqué, ce jeudi. Travailleurs et syndicats craignent pour l’avenir de l’enseigne.

Le dépôt qui permet de réapprovisionner sept hypermarchés Cora, situé à Heppignies (Hainaut), est bloqué, jeudi matin, annonce le syndicat Setca. Ce blocage se veut une réaction à l’incertitude persistante quant à l’avenir de ces magasins et à l’absence de réaction de la direction.

Le syndicat rappelle que Louis Delhaize, groupe qui détient Cora, s’est délesté de plusieurs parts ces dernières années. Il subsiste encore les sept hypermarchés Cora, les galeries commerçantes qui les hébergent ainsi que le dépôt qui les alimente. Cela représente 2.000 emplois et 2.000 de plus dans les différentes chaines qui occupent les galeries commerçantes.

« Nous ne pouvons plus rassurer les 2.000 employés de Cora. Ils vivent leur troisième vague de restructuration et de réorganisation depuis 2015″, pointe la présidente du Setca, Myriam Delmée. « La direction de Cora garde la tête dans le sable. Nous avons répondu à toutes les demandes de rencontre de la direction et n’avons esquivé aucun débat. Nous attendons la même chose de sa part (…) Avec ce blocage, les travailleurs envoient un message limpide : trop c’est trop », prévient-elle.