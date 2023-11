Les entreprises pourront continuer à déduire leurs véhicules thermiques

Les véhicules thermiques seront toujours déductibles à l’avenir, selon les termes d’une réforme qui doit entrer en vigueur en 2025.

Le gouvernement s’est mis d’accord sur une réforme visant à « verdir » la déduction pour investissement. Le tarif passera de 8 à 10%, assorti d’un tarif augmenté pour les investissements verts. Les véhicules thermiques continueront à être éligibles, rapportent mardi L’Echo et De Tijd.

Portée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), la réforme doit entrer en vigueur à partir de 2025 et orienter le dispositif de déductions vers les investissements à forte valeur ajoutée environnementale.

Le projet de réforme s’appuie sur trois piliers. La déduction de base, valable pour les sociétés unipersonnelles et les PME, sera portée à 10% (au lieu de 8% jusqu’ici). En plus de cela, il propose une déduction séparée pour les investissements environnementaux qui s’élèvera à 40% pour les sociétés unipersonnelles et les PME et à 30% pour les plus grandes entreprises.

Au passage, un tri sera opéré parmi les investissements environnementaux. Car bon nombre de technologies obsolètes figurent encore sur cette liste.

Les véhicules thermiques resteront quant à eux déductibles. « La motorisation électrique ne constitue pas encore la panacée. C’est pourquoi j’ai refusé qu’on arrête le soutien à l’achat de véhicules thermiques », justifie le ministre des PME et vice-Premier, David Clarinval (MR).