Les courtiers maîtrisent 52,8% du marché de l’assurance en Belgique

Plus de la moitié du marché de l’assurance passe par les courtiers, rapportent mardi L’Echo et De Tijd, sur la base d’une étude réalisée par Assuralia, la fédération des entreprises d’assurance.

En 2021, sur l’ensemble des produits (vie et non-vie), les courtiers s’adjugent 52,8% de l’encaissement global, détaillent les deux journaux. C’est une légère progression en termes de parts de marché, par rapport à l’exercice 2020 (+ 0,4 point de pourcentage).

Les courtiers restent, de très loin, le premier canal de vente des produits d’assurance en Belgique. Derrière ces acteurs incontournables, on retrouve les réseaux exclusifs (agents d’assurance) et les bancassureurs, qui représentent une part de marché de 27,6% (+ 0,1 point de pourcentage par rapport à 2020). Les canaux directs des assureurs totalisent quant à eux 19,6% de l’encaissement total en 2021, soit une légère baisse sur un an (20% en 2020).

En 2021, les assureurs dans leur ensemble ont réalisé un encaissement de 29,3 milliards d’euros. Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport à 2020. La hausse la plus significative se marque du côté des courtiers, dont l’encaissement a progressé de 5,6% (+ 822 millions d’euros).