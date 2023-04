Les comptes NewB définitivement clôturés le 26 avril: 25.000 clients transférés

25.000 clients NewB passent chez vdk banque. C’est ce qu’a annoncé la banque ce lundi. 3.000 clients ont refusé.

Quelque 25.000 titulaires de produits bancaires NewB sont, depuis le 1er avril, clients de vdk banque, ont annoncé lundi les responsables des deux institutions. Trois mille clients de NewB ont par contre refusé le transfert. Les comptes NewB seront définitivement clôturés le 26 avril.

NewB avait été contrainte de cesser ses activités bancaires en octobre, faute d’avoir pu réunir les 40 millions d’euros nécessaires pour conserver sa licence. Placée sous la supervision d’un administrateur judiciaire, la banque a toutefois proposé « in extremis » un rapprochement avec la banque coopérative vdk. En janvier, l’assemblée générale de NewB avait décidé d’approuver ce rapprochement. Les clients pouvaient décider, entre le 1er février et le 1er avril, de migrer vers la banque gantoise.

« Ces derniers mois, NewB a fourni à tous ses clients un service complet pour mener à bien le transfert. Le volume total de comptes à vue et de comptes d’épargne apportés par NewB s’élève à environ 80 millions d’euros. Quant aux portefeuilles de titres, ils représentent une valeur de quelque 46 millions d’euros. Nous sommes prêts pour développer nos activités partout en Belgique en collaboration avec NewB, notre nouvelle agence », a commenté Leen Van den Neste, CEO de vdk banque.

Alors que vdk banque était une banque entièrement néerlandophone, elle est devenue en quelque temps seulement une banque bilingue, déclinant dorénavant également en version française son offre de produits bancaires durables. Cette extension aux territoires wallon et bruxellois entraîne une augmentation de sa clientèle de près de 20%.

Produits d’assurance

Après ce transfert, NewB continuera à proposer des produits d’assurance, et sa collaboration avec vdk banque s’articulera autour de trois piliers: un rôle d’agence pour vdk banque pour le marché francophone belge, la définition de normes durables du fonds NewB Invest, qui sera commercialisé par vdk banque, et une implication dans le développement de la politique de vdk banque en matière de développement durable.

Marché chahuté

Le secteur bancaire a été assez chahuté ces dernières semaines, aux Etats-Unis et en Suisse notamment, mais pas de quoi inquiéter Mme Van den Neste. « vdk va sur ses 97 ans. Et nous n’avons jamais été en perte, pas même en 2008 et en 2011. Notre base de capital est solide et nous permet de poursuivre notre croissance organique. Nous réinvestissons le gros de nos économies en Belgique. »

Le changement de cours opéré par NewB n’a pas incité les coopérateurs à quitter le navire ces six derniers mois. Bernard Bayot, le président de l’institution, estime que seuls 400 particuliers ont quitté la coopérative, ce nombre incluant des personnes décédées. NewB compte près de 120.000 coopérateurs citoyens, outre 11 investisseurs institutionnels et 352 organisations issues de la société civile.

NewB souhaite attirer de nouveaux coopérateurs dans quelques semaines, mais pas pour augmenter ses capitaux, souligne M. Bayot. Les modalités doivent encore être affinées.