Léger rebond de l’inflation en ce mois de mars: les produits alimentaires principalement en cause

Le SPF économie annonce une légère augmentation de l’inflation durant le mois de mars. De 6,62% à 6,67%. Le coût des produits alimentaires en est la principale cause.

Elle ne faisait que diminuer mais voilà qu’elle a un petit sursaut. L’inflation repart (légérement) à la hausse durant ce mois de mars. De 6,62% à 6,67%. Elle était de 8,05% en janvier.

Dans le détail, l’indice des prix à la consommation a augmenté ce mois de 0,72 points, soit de 0,57%. L’indice santé est, lui aussi, à la hausse, de 6,84% à 7,35%. Le phénomène le plus marquant reste quand même celui de l’inflation des produits alimentaires qui a fortement augmenté ces derniers mois. L’inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) atteint ce mois-ci 17,02%, contre 16,12% en février.

Les principaux coupables, l’inflation des huiles, du poisson, des produits laitiers, du pain et des céréales ainsi que de la viande a fortement augmenté ces derniers mois.

Ainsi, l’inflation des huiles s’élève ce mois-ci à 25,4%. En mars 2022, elle était encore de 12,8%. Pour le poisson, l’inflation est actuellement de 17,0% contre 5,5% en mars 2022. L’inflation des produits laitiers est de 26,5% ce mois-ci contre 5,8% en mars 2022. Pour le pain et les céréales, l’inflation est de 19,9% ce mois-ci contre 5,5% en mars de l’an dernier. L’inflation de la viande est de 15,3% ce mois-ci contre 3,7% en mars 2022.

L’énergie en baisse

En ce qui concerne l’énergie, on constate une nouvelle baisse importante de l’inflation ce mois-ci, elle s’établit à -10,11% ce mois-ci contre -7,93% le mois dernier et 5,21% en janvier.

Pour l’électricité, l’inflation se situe actuellement à -2,3% contre -16,0% le mois dernier, elle était encore à 35,5% en décembre. Pour le gaz naturel elle passe de -30,8% le mois dernier à -45,6% ce mois-ci, elle était encore à 73,1% en décembre.

Par rapport au mois dernier, les prix du gaz naturel ont baissé de 17,6% et ceux de l’électricité ont augmenté de 2,7%.

Concrètement, le groupe « alimentation et boissons non alcoolisées » est le groupe principal ayant exercé le plus gros impact positif sur l’inflation en mars, soit 2,36 points de pourcentage. Le groupe « logement, eau et énergie » a exercé le plus gros impact négatif avec -2,01 point de pourcentage.