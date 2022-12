Le taux d’intérêt belge à son plus haut niveau depuis 2012

Le taux d’intérêt belge à dix ans a encore augmenté vendredi, dernier jour de transactions de l’année, à 3,19%. C’est le niveau le plus élevé depuis la mi-2012. Il a augmenté de plus de 14 points de base en une journée.

La hausse des taux d’intérêt sur les marchés secondaires représente une tendance générale et est liée à la prévision par la Banque centrale européenne (BCE) de nouvelles hausses de taux en raison d’une inflation encore trop importante.

Des taux d’intérêt à long terme plus élevés rendent les emprunts plus chers, en particulier les prêts immobiliers, et représentent également une mauvaise nouvelle pour les caisses de l’État si le gouvernement devait lever des fonds sur les marchés financiers.

Début décembre, le taux d’intérêt belge à dix ans était tombé à 2,3%, le point le plus bas depuis des mois.