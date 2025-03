Le prix du gaz repart à la hausse après les tensions entre Zelensky et Trump

Les négociants sur le marché du gaz semblent avoir peu confiance en un cessez-le-feu imminent en Ukraine. Résultats: les prix grimpent.

Le cours du gaz européen a grimpé lundi matin à l’ouverture des marchés, après un week-end marqué par la confrontation entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Les négociants sur le marché du gaz semblent avoir moins confiance en la prochaine conclusion d’un cessez-le-feu en Ukraine, qui ouvrirait la porte à un retour du gaz russe sur le marché européen.

À l’ouverture du marché, lundi matin, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne du gaz naturel, grimpait ainsi de 6,7% pour s’établir à 47 euros le mégawattheure (MWh).

Cette hausse apparaît alors que le président américain Donald Trump a violemment attaqué vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, affirmant que ce dernier ne souhaitait pas la paix en Ukraine. Les États-Unis ont menacé d’arrêter leur soutien à Kiev, et Trump a indiqué souhaiter conclure un accord de paix en Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine.

Le prix du gaz sur le marché européen avait atteint, début février, son plus haut niveau en deux ans, en raison des températures plus froides sur le continent. Le cours est reparti à la baisse avec le retour de températures plus douces.

Le gaz russe ne parvient plus à l’Europe via les gazoducs traversant l’Ukraine depuis le début de l’année. Cette fourniture de gaz russe pourrait éventuellement être relancée en cas de cessez-le-feu en Ukraine.