Le prix du cacao explose

Le cours du cacao a atteint des sommets inédits, culminant à 4 147 dollars la tonne sur le marché à terme de New York, un niveau qui n’avait plus été observé depuis 1977 selon l’agence Bloomberg.

Cette flambée s’explique par les conditions météorologiques désastreuses que connaît actuellement l’ouest de l’Afrique, les pluies abondantes compliquant les récoltes. Les exportations en cacao de la Côte d’Ivoire par exemple sont en recul de plus de 30% cette année par rapport à la même période il y a un an. Il s’agit, avec le Ghana, du plus grand producteur mondial. Les cultures ne sont en outre pas épargnées par les maladies, qui prolifèrent en raison de conditions très humides.

Mardi, le cours prenait encore 0,9% avant de reculer quelque peu. Depuis le début de l’année, il a augmenté de 60% à New York, selon les calculs effectués par Bloomberg. Le début de la période des achats de fin d’année joue probablement un rôle dans la hausse récente.