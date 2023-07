Le gouvernement envisage de vendre les paris sportifs de la Loterie nationale

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a demandé au conseil d’administration de la Loterie nationale de préparer une cession de la filiale de paris sportifs Scooore, rapporte vendredi le journal L’Echo.

Le ministre a demandé à la Loterie de « délibérer sur la cession de Scooore pour le premier juillet 2023 (…) en vue de la cessation de l’organisation de paris sportifs par la Loterie Nationale, au plus tard le 31 décembre 2023″, selon un courrier daté du 8 mars, dont L’Echo a obtenu une copie.

Le CA de la loterie se réunira mardi pour prendre attitude. Une vente de la marque n’est pas exclue, un simple abandon de l’activité non plus, selon L’Echo. La Loterie nationale rappelle que « le fait de proposer une offre de paris sportifs est inscrit dans son contrat de gestion et constitue dès lors une mission de service public. »

De son côté, le ministre invoque le risque d’assuétude que les paris sportifs en ligne génèrent, notamment chez les jeunes, et les résultats décevants de la filiale.