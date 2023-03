La Banque centrale craint de « nouveaux risques » pour l’économie

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde s’est exprimée après les tensions financières de ces dernières semaines.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a estimé mercredi que les récentes tensions autour du secteur bancaire engendrent de « nouveaux risques » pour l’économie, au moment où l’institut monétaire a encore du « chemin à faire » pour combattre l’inflation.

Les turbulences financières liées aux récentes défaillances de plusieurs banques ont engendré de « nouveaux risques à la baisse » pour l’économie, a déclaré Mme Lagarde lors d’un forum à Francfort. « Face à des chocs qui s’accumulent et à une géopolitique changeante, le degré d’incertitude devrait rester élevé », a-t-elle ajouté

Le scénario de l’institution d’un retour de l’inflation vers 2% en 2025, s’il se confirme, montre qu’il y a « du chemin à faire pour contenir les pressions inflationnistes », a souligné la présidente de la BCE. La Banque centrale a remonté ses taux d’intérêt à une vitesse inédite, les relevant de 350 points de base depuis juillet dernier, pour tenter de contenir une inflation ayant atteint un pic supérieur à 10% en octobre, dans le sillage de la guerre russe en Ukraine.

« L’inflation demeure forte et l’incertitude quant à son évolution s’est accentuée »

« Toutefois, l’inflation demeure forte et l’incertitude quant à son évolution s’est accentuée », nécessitant d’avoir « une stratégie robuste pour la période à venir », a martelé l’ancienne ministre de l’Economie française. Le pari d’un retour à la stabilité des prix, définie par un taux d’inflation de 2% à moyen terme, est encore loin d’être gagné: les tensions sur les prix « se sont répandues » avec une inflation « sous-jacente », excluant les secteurs de l’énergie et de l’alimentation, qui oscille actuellement « entre 4 et 8% », selon Mme Lagarde.

Il était donc nécessaire de porter les taux à des niveaux « suffisamment restrictifs, afin de freiner la demande », selon Lagarde. Ce processus « ne commence à prendre effet que maintenant », a-t-elle prévenu. « Autrement dit, ex ante, nous ne nous engageons ni à continuer d’augmenter les taux, ni à mettre fin aux hausses », selon Mme Lagarde.

Une certitude selon elle, « il n’y a pas de contradiction entre la stabilité des prix et la stabilité financière ». Celle-ci n’est d’ailleurs pas menacée pour le moment en zone euro, selon de nombreuses déclarations des autorités financières et responsables politiques.