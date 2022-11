IPhone 14 Pro: « Les clients vont devoir attendre plus longtemps », admet Apple

Les livraisons de l’iPhone 14 Pro seront « plus faibles qu’anticipées » après le confinement d’une usine en Chine lié aux restrictions anti-Covid, a prévenu Apple, une mauvaise nouvelle à l’approche de la saison des fêtes.

Apple a indiqué que le principal site de production de l’iPhone 14 Pro, à Zhengzhou (centre de la Chine), « fonctionne actuellement avec une capacité significativement réduite« , depuis la découverte d’un foyer de cas positifs au Covid-19. « Les clients vont devoir attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits », a fait savoir le groupe américain dans un communiqué dimanche soir.

« Comme nous l’avons fait depuis le début de la pandémie, nous faisons passer en priorité la santé et la sécurité des ouvriers de notre chaîne d’approvisionnement », ajoute la marque à la pomme.

Le groupe taïwanais Foxconn, principal sous-traitant d’Apple, est confronté depuis octobre à une hausse de cas de Covid-19 sur son immense site de Zhengzhou, la plus grande usine d’iPhone au monde. Foxconn a annoncé dans un communiqué s’attendre à des résultats moins bons qu’espérés pour la fin de l’année.

Bulle sanitaire

Foxconn a par ailleurs annoncé sur le réseau social WeChat de nouvelles mesures pour ses employés, notamment une « bulle sanitaire » entre les dortoirs et l’usine. Les employés qui continuent à travailler seront regroupés dans trois dortoirs, a précisé le groupe. D’abord confinés, des centaines d’employés exaspérés par leurs conditions de vie se sont enfuis en catastrophe de l’usine la semaine dernière.

La marque à la pomme dépend beaucoup de la Chine, où elle fait fabriquer plus de 90% de ses produits. Le pays est également l’un de ses plus importants marchés. Selon les calculs du cabinet spécialisé TrendForce, Apple produira 2 à 3 millions d’iPhone en moins ce trimestre à cause du rebond épidémique à Zhengzhou, sur un objectif estimé à 80 millions.

Contrairement à ses voisins de la Silicon Valley, Apple a jusqu’à présent bien résisté à la crise économique, même si le dollar fort pèse sur ses revenus. De juillet à septembre, le groupe américain a vu les ventes de l’iPhone, son produit phare, progresser de 9,7% sur un an, à 42,6 milliards de dollars.

Pour les fêtes, l’entreprise et les experts tablaient sur une forte demande pour les iPhone 14 et 14 Pro Max.