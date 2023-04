Inflation: voici les prévisions du Bureau du Plan

Le Bureau fédéral du Plan maintient sa prévision d’inflation pour cette année à 4,2%. Pour 2024, l’institution table sur une inflation à 3%.

L’inflation avait atteint 9,59% l’année dernière. Malgré la baisse attendue de l’inflation, celle-ci resterait supérieure à l’objectif de 2% de la BCE.

Pour 2024, le Bureau du Plan prévoit une inflation annuelle moyenne de 3% et s’attend également à deux autres dépassements de l’indice pivot, en janvier et en novembre. L’augmentation de « l’indice santé », qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 4,6% en 2023 et 3,3% en 2024, contre 9,25% en 2022 et 2,01% en 2021.

Quant au prochain dépassement de l’indice pivot par l’indice santé lissé, il devrait se produire en septembre 2023. « Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d’autres termes augmentés de 2%, respectivement en octobre 2023 et en novembre 2023« , ajoute le Bureau. L’indice pivot suivant serait atteint en mars 2024.