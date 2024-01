Inflation: la Belgique présente le taux annuel le plus faible de la zone euro

Le taux d’inflation annuel en Belgique est le plus faible parmi les pays de la zone euro, selon Eurostat.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,9% en décembre, contre 2,4% un mois plus tôt, selon une estimation rapide de l’office statistique de l’Union européenne Eurostat. Une hausse due essentiellement aux prix de l’énergie. Il était encore de 2,9% en octobre, de 4,3% en septembre et de 9,2% en décembre 2022. La Belgique présentait le taux annuel le plus faible de la zone euro le mois dernier.

Les taux annuels les plus faibles ont en effet été observés en Belgique (0,5%, contre -0,8% en novembre et 10,2% en décembre 2002) et en Italie (0,5%), suivis de la Lettonie (0,9%) et des Pays-Bas (1,0%). Les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Slovaquie (6,6%), Autriche (5,4%) et en Croatie (5,4%).

La composante alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (6,1%, comparé à 6,9% en novembre), suivi des services (4,0%, stable), des biens industriels hors énergie (2,5%, pour 2,9% un mois plus tôt) et de l’énergie (-6,7%, là où il avait atteint -11,5% en novembre). Le chiffre de 2,9% est conforme aux prévisions des analystes interrogés par Bloomberg et conforte la Banque centrale européenne (BCE) dans l’idée que le combat n’est pas terminé pour ramener la hausse des prix à la consommation à son objectif de 2%.