Moins de maisons et d’appartements ont été vendus en 2023 en Belgique. La faute aux taux hypothécaires élevés. Les prix ont continué à augmenter, sauf à Bruxelles (pour les maisons).

Les ventes de maisons et d’appartement enregistrent une baisse significative, tant en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre.

Ainsi, l’activité immobilière s’est légèrement refroidie au cours de l’année écoulée avec un tassement de 1,1% au niveau national. Cette légère baisse s’explique notamment par le recul des ventes. Pour l’ensemble du pays, 15,2% d’actes de ventes en moins ont en effet été conclus en 2023 par rapport à un an plus tôt. Au niveau régional, c’est la Flandre qui connait le plus fort recul (-16,9% comparé à 2022) tandis que la Wallonie et Bruxelles affichent respectivement une diminution de 12,1% et 12,4%.

« La hausse des taux d’intérêt et la situation économique générale ont clairement provoqué un refroidissement du marché », analyse Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de Notaire.be.

Le prix moyen d’une maison (322.780 euros, voir infographie ci-dessus), en 2023, s’est globalement stabilisé, à +1,1% sans tenir compte de l’inflation, mais celui d’un appartement (264.792 euros) a augmenté d’1,6% par rapport à l’année précédente.

Bien que Bruxelles reste la région la plus chère, le prix moyen des maisons y a toutefois baissé en un an, passant de 576.576 euros à 562.489 euros, soit une diminution de 2,4%. Le prix moyen d’un appartement dans la capitale reste, quant à lui, supérieur à la moyenne nationale avec un prix de 280.520 euros, soit un léger recul de 0,3% par rapport aux douze mois précédents.

En Wallonie, des disparités importantes existent entre les provinces. Ainsi, dans le Brabant Wallon, une maison s’est négociée au prix médian de 415.850 euros (-0,5% sur un an) alors que, dans le Hainaut, il fallait, en moyenne, débourser moitié moins pour acquérir ce type de bien: 195.078 euros (+1,9% sur un an). La province du Luxembourg se trouve dans la fourchette haute des prix (+0,9% sur un an, pour un montant moyen de 268.712 euros), suivie par celle de Liège (+3,5%, à 231.959 euros) et de Namur (+ 1,6%, pour un prix moyen de 242.245 euros).

Des différences importantes existent également entre les différentes provinces wallonnes en ce qui concerne les appartements. Un tel bien, dans le Brabant Wallon, se négociait ainsi en 2023 à 265.164 euros (-1,3% sur un an) tandis qu’il se vendait à 224.565 euros (+7,4%) dans le Luxembourg. Le prix moyen d’un appartement s’élevait en outre à 204.207 euros (+5%) en province de Namur, à 190.812 euros (+0,1%) dans celle de Liège et à 164.709 euros (-2,1%) dans le Hainaut.

En Flandre, une maison coûte en moyenne 358.677 euros (+3%), tandis que le prix moyen d’un appartement s’élève à 276.450 euros, soit un montant supérieur à la moyenne de l’ensemble du pays. À noter que l’efficacité énergétique d’une maison ou d’un appartement devient un facteur de plus en plus important sur le marché immobilier. La part des logements économes en énergie a d’ailleurs augmenté en 2023 tant en Flandre, qu’en Wallonie et à Bruxelles. La part des jeunes acheteurs s’effrite pour sa part quelque peu. Ainsi, au cours de l’année dernière, 29,3% des acheteurs en Belgique étaient âgés de 30 ans ou moins, contre 30,3% en 2022.