Les habitations des Belges plus grandes que celles de leurs voisins

En Belgique, les habitations sont en moyenne plus grandes que dans la plupart des autres pays européens. Par habitant, une habitation en Belgique compte 2,1 pièces, ce qui est le deuxième nombre le plus élevé dans l’Union européenne après Malte (2,3 pièces par habitant), selon des données publiées jeudi par Eurostat. La moyenne européenne est de 1,6 pièce par habitant.

Un ménage belge compte en moyenne 2,3 personnes, ce qui est dans la moyenne européenne. A peine 5,9% des Belges vivent dans une habitation « surpeuplée », contre 17,1% des Européens.

Mais l’empreinte écologique du Belge est élevée, avec une moyenne de 1.137,7 kg de gaz à effet de serre par personne pour le chauffage ou le refroidissement du logement, l’eau chaude et la cuisine. Notre pays occupe le troisième rang sur ce plan-là alors que la moyenne dans l’UE est de 675,2 kg par personne.

On sait aussi que le Belge a une brique dans le ventre: plus de sept Belges sur 10 (71,3%) sont propriétaires de leur logement. Là aussi, c’est supérieur à la moyenne européenne de 69,9%. Les Roumains sont les plus nombreux à être propriétaires (95,3%), alors que c’est l’Allemagne qui compte le plus de locataires (50,5%).