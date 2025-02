La Wallonie réforme son système de primes à la rénovation « pour éteindre l’incendie »: voici toutes les nouveautés

La Wallonie va réduire de 60% le montant de ses primes à la rénovation (primes énergies) dès vendredi, avant l’introduction d’un nouveau régime.

On savait l’avenir des primes à la rénovation incertain en Wallonie. Face « aux dérapages budgétaires constatés », le gouvernement régional a tranché ce jeudi, à l’avant-veille de l’ouverture du salon Batibouw: un régime de soutien transitoire plus restrictif, « évitant le recours à une suppression totale des primes mais permettant d’éteindre l’incendie », sera mis en place dès le 14 février – demain donc. Il laissera ensuite la place, à partir du 1er octobre 2026, à un nouveau régime global « lisible et efficace ». Les demandes déjà introduites, elles, seront prises en charge par la Région.

Concrètement, le régime temporaire « enrayera le dérapage budgétaire » en réduisant de 60% en moyenne les montants de base des primes. Le plafond d’intervention passera en outre de 90 à 70% du montant total des investissements pour les catégories de revenus, par ménage, allant jusqu’à 38.300 euros. Pour les catégories de revenus comprises entre 38.300,01 et 114.400 euros, le plafond sera réduit de 90 à 50%. Au-delà, hors enfants à charge, l’accès aux primes sera supprimé, tout comme le principe des travaux liés.

Lire aussi | Comment la Wallonie et Bruxelles veulent réformer le système des trop chères primes Renolution

Le régime temporaire tendra par ailleurs à simplifier les dispositifs en se concentrant sur les primes habitations. Les primes « petits travaux sans audit » seront abrogées tandis que l’obligation de réaliser un audit pour les travaux de toiture et d’isolation thermique d’un toit ou de ses combles sera supprimée dans le régime des primes habitations. La fin, prévue au 31 décembre 2025, des primes chauffage sera également anticipée.

« Ce scénario apparaît comme la solution optimale permettant de tenir compte de la soutenabilité budgétaire, de l’impact sur les gestes de rénovation énergétique et du soutien au secteur de la construction », ont souligné, jeudi, au cours d’une conférence de presse, le ministre-président wallon Adrien Dolimont et la ministre régionale de l’Energie et du Logement, Cécile Neven.