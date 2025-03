La France n’est plus le pays favori des Belges pour leur résidence secondaire

L’Espagne est désormais le pays étranger dans lequel on retrouve le plus de biens immobiliers détenus par des Belges.

Les Belges qui achètent une résidence secondaire à l’étranger préfèrent désormais le faire en Espagne, lit-on mercredi dans Het Laatste Nieuws, qui relaie des chiffres du Service public fédéral (SPF) Finances. Pour la première fois, la France n’occupe donc plus la première place.

Depuis plusieurs années, les Belges qui possèdent des biens immobiliers à l’étranger doivent les déclarer au fisc. Pendant des années, la France (70.398 Belges y possèdent des biens) a occupé la première place, mais l’Espagne (70.620), éternelle deuxième, a à présent détrôné sa voisine. À distance respectable, on trouve ensuite l’Italie (29.329), les Pays-Bas (14.101), le Portugal (9.795) et la Grèce (5.906), suivis de quelques exceptions comme l’Inde (1.110), les États-Unis (1.048) et la Bulgarie (821).