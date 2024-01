Immobilier: le pouvoir d’achat des Belges poursuit sa baisse

Le pouvoir d’achat des ménages belges sur le marché immobilier continue de diminuer.

Le pouvoir d’achat immobilier d’un ménage belge s’élevait à 105 mètres carrés en moyenne au dernier trimestre 2023, soit une baisse de 6% en un an, selon l’indice des prix Immoweb. La hausse des prix est également en ralentissement à l’échelle nationale et avoisine les 3%. Il s’agit de la hausse des prix la plus faible en cinq ans. En effet, depuis 2017, la tendance ascendante des prix avait constamment gagné en intensité, passant de +2,3% à un pic de +6,1% en 2020, en moyenne annuelle sur l’ensemble de la Belgique, année marquée par la pandémie du Covid-19 et le boom de transactions dans les secteurs plus ruraux en quête de maisons. L’année 2022 avait toutefois déjà montré des signes de ralentissement, avec une hausse moyenne des prix de 4 %.

La Flandre est la région la plus préservée par ce phénomène de ralentissement, avec une croissance des prix à 3,8% en 2023. En Wallonie, celle-ci s’élevait à 2,3%. Bruxelles est la région la plus touchée par ce ralentissement, avec une hausse de 0,7% en 2023, contre 3,1% en 2022. « Cette évolution n’est pas sans lien avec la montée des taux d’intérêt, qui a exercé une pression palpable sur le pouvoir d’achat immobilier des Belges », souligne Immoweb.

Depuis janvier 2022, ce pouvoir d’achat a diminué de 17%, passant de 127 mètres carrés en moyenne à 105 mètres carrés. Immoweb estime toutefois que la récente baisse des taux d’intérêt autour de 3,6% pourrait dessiner une perspective encourageante pour 2024. « En tenant compte d’une stagnation des prix et d’une hypothétique baisse des taux à 3 %, les ménages belges pourraient retrouver le pouvoir d’achat moyen précédant 2022 », souligne Piet Derriks, Managing Director d’Immoweb. « Cependant, pour atteindre le niveau de début 2022, point le plus haut de dernières années, une baisse des taux d’intérêt à 2% serait nécessaire, éventualité qui semble peu probable en 2024. »