Immobilier : bonne nouvelle pour les potentiels acheteurs

Le taux d’intérêt belge à dix ans oscille autour de 2,57%, une baisse de plus de 8 points de base en une journée.

Cette année, il n’était inférieur à ce pourcentage qu’à la mi-janvier (2,524).

Un taux d’intérêt bas rend les emprunts moins chers et constitue donc une bonne nouvelle pour le Trésor ainsi que pour ceux qui souhaitent acheter une maison.

Début octobre, le taux d’intérêt belge à long terme s’élevait à plus de 3,6%, le niveau le plus élevé depuis plus de onze ans. Il a ensuite progressivement décliné.