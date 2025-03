Guerre des droits de douane: Le secteur de la construction ne s’attend pas à une hausse des prix à court terme

Embuild relève que le prix de matériaux de construction importants s’est contracté, revenant au niveau qui prévalait avant la guerre en Ukraine et la crise de l’énergie.

La guerre commerciale menée par les États-Unis, qui augmente tous azimuts les droits de douane, notamment sur l’acier, ne devrait pas conduire à une hausse du prix des matériaux de construction en Europe, du moins pas dans l’immédiat, estime vendredi Embuild, la fédération du secteur de la construction.

Embuild relève que le prix de matériaux de construction importants s’est contracté, revenant au niveau qui prévalait avant la guerre en Ukraine et la crise de l’énergie. Ainsi le prix de l’acier a baissé de plus de 16% début 2025, par rapport à janvier 2022, lorsque l’invasion de l’Ukraine a été lancée. Dans le même temps, le bois a connu une diminution de plus de 27%, les matériaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, plomb) de près de 15% et le plastique (PVC, isolation et polyuréthane) de plus de 34%.

D’autres matériaux sont devenus plus chers, comme le sable, les briques ou le ciment, mais « en général, nous pouvons parler d’une stabilisation des prix », avance la fédération. Les droits de douane imposés par les États-Unis ne devraient pas avoir de conséquence immédiate sur le secteur, considère Embuild. Ils pourraient même être bénéfiques, affirme la fédération. Les taxes américaines « sur l’acier chinois ou le bois canadien, par exemple, sont plutôt positifs (…) car l’offre de ces deux produits devient plus abondante ici et les prix pourraient encore baisser », analyse la fédération.

La réponse de l’Europe n’inquiète pas non plus Embuild. Même si des droits d’importation européens devaient s’imposer à des matériaux américains, le secteur de la construction ne devrait que peu en souffrir alors qu’il « importe à peine 25 % de tous les matériaux pour le gros-œuvre, et dans la grande majorité depuis l’Union européenne ».